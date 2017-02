Razboiul nervilor! Hackerii lui Putin ataca institutiile democratice occidentale!

Rusia conduce o campanie de destabilizare a democratiei si institutiilor de importanta majora ale puterilor vestice, avertizeaza ministrul apararii din Marea Britanie.

Sir Michael Fallon, ministrul apararii britanic, a declarat ca hackerii rusi sunt in plina ofensiva cibernetica impotriva institutiilor de importanta majora ale puterilor vestice.

Moscova intentioneaza sa-si extinda influenta si sa vulnerabilizeze guvernele occidentale si NATO printr-o strategie de dezinformare, iar Vladimir Putin a ales sa devina un „competitor strategic” al vestului, conform declaratiei lui Fallon. Acesta a mai subliniat ca este imperios necesar ca membrii aliantei sa-si imbunatateasca apararea cibernetica, iar NATO trebuie sa se concentreze asupra „realitatii false” propagate de catre Kremlin.

Discursul sau a avut loc la Universitatea St. Andrews si a survenit la cateva ore inaintea interventiei prim-ministrului britanic, Theresa May, la un summit informal tot pe tema imbunatatirii strategiilor de aparare si colaborare dintre membrii NATO care apartin de U.E., ce are loc in Malta.