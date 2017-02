Reactia ministrului Apelor dupa decizia definitiva a ICCJ

Referitor la speculatiile aparute in presa, potrivit carora ministrul Apelor si Padurilor, Adriana Petcu, ”a pierdut procesul cu ANI, instanta suprema a decis definitiv ca a fost in conflict de interese”, publicata de agentia de presa news.ro fara a se solicita punctul de vedere al ministrului sau al Ministerului si preluata de mai multe publicatii media, ministrul Adriana Petcu face urmatoarele precizari:

”Justitia a decis, cu caracter definitiv, ca acuzatiile formulate de catre A.N.I impotriva subsemnatei sunt profund neintemeiate. In concret, prin Raportul de evaluare emis in anul 2014, A.N.I a dispus sesizarea organelor de cercetare penala in vederea efectuarii de verificari privind existenta unei posibile stari de conflict de interese in care m-as fi aflat in perioada cand ocupam functia de director in Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita. Urmare a verificarilor efectuate, la data de 17.09.2015, Ministerul Public a dispus clasarea cauzei, constatand ca acuzatiile A.N.I sunt profund nesustinute si lipsite de adevar.Vezi si: Prima reactie a presedintelui CCR, dupa sesizarile privite privind OUG

Inca dinaintea dispozitiei formulate de Ministerul Public, am promovat si o actiune administrativa impotriva raportului de evaluare anterior mentionat, deferita spre solutionare instantei competente, respectiv Curtii de Apel Bucuresti. La data de 24.04.2015, instanta de fond a constatat inadmisibilitatea actiunii promovate motivat de faptul ca „ (...) prin raportul de evaluare incheiat la data de 08 decembrie 2014 nu se constata existenta unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate. ”

Prin decizia de ieri, Inalta Curte de Casatie si justitie a mentinut solutia Curtii de Apel Bucuresti. Astfel, instanta statueazap faptul ca Raportul de evaluare contestat reprezinta un simplu act de sesizare al organelor penale, fara a constata nicio incalcare a legislatiei administrative in materia conflictelor de interese. Avand in vedere solutia de clasare definitiva, pronuntata de catre organele de cercetare penala si raportat la solutia ICCJ care statueaza lipsa oricarei incalcari a legislatiei administrative, s-a concluzionat ca o orice suspiciune privind vreo culpa de incalcare a legislatiei penale si administrative a fost inlaturata in mod expres si definitiv de catre instanta de judecata, respectiv de catre Ministerul Public.

In concluzie, ICCJ a respins actiunea mea, aceea de anulare a raportului ANI, pentru ca acel raport este, in fapt, o simpla sesizare catre Parchet, sesizare desfiintata prin decizia Ministerului Public din 2015. Cu alte cuvinte, solicitarea mea, formulata inainte de decizia Ministerului Public, nu mai avea obiect.

Ma bucur ca sistemul de justitie romanesc a facut lumina in acest caz si consider ca orice actiune de a denatura aceasta stare de fapt reprezinta doar o incercare fara temei venita din partea unor persoane care nu inteleg sau denatureaza adevarul."