Relu Fenechiu, pasat intre instantele de judecata! Judecatorii de la Bucuresti l-au trimis la Vaslui

Ieri, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit ca cererea prin care Relu Fenechiu a solicitat sa-i fie contopite pedepsele din cele doua dosare de coruptie in care a fost deja condamnat, sa fie trimisa la Tribunalul Vaslui. Cel mai probabil instanta a considerat ca cererea lui Fenechiu trebuie sa fie analizata de instanta aflata in zona in care fostul Ministru al Transporturilor, executa pedeapsa. In prezent, Fenechiu este incarcerat la Penitenciarul Vaslui, acolo unde executa pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu, in dosarul Transformatorul.



Intr-un alt dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Ploiesti, Fenechiu a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei, sustinand ca a primit drept spaga suma de 901.500 euro. Pe baza acestui acord de recunoastere a fost condamnat la trei ani si zece luni de inchisoare. Astfel, acum, instantele de judecata trebuie sa-i contopeasca cele doua pedepse. Cel mai probabil va ajunge la un total de pedeapsa de cinci ani.



Numai ca, intre timp, va intra in vigoare Ordonanta privind modificarile aduse Codului Penal si abuzul in serviciu pentru care el a primit cinci ani de puscarie, va fi pedepsit cu maxim trei ani.



Astfel, din cotopirea celor doua pedepse rezultante, adica cea maxima de trei ani la care ar putea ajunge pe baza unei contestatii la executare si cea de trei ani si zece luni va primi pedeapsa cea mai mare, de trei ani si zece luni. In principiu nu va primi spor de pedeapsa pentru ca faptele sunt comise inainte de intrarea in vigoare a noilor coduri penale. Cu privire la dosarul in care Fenechiu a incheiat acordul de recunoastere, procurorii au reusit sa dovedeasca anumite lucruri increbibile despre modul in care cerea spagile.



"În perioada 2012-2014, inculpatul Fenechiu Relu, în calitatea amintita mai sus, a pretins si a primit de la o firma de software, un procentaj de 15% din valoarea unor contracte promovate de Ministerul Justitiei (în valoare de 13.990.059 lei fara TVA) si de o societate farmaceutica cu actionar majoritar Ministerul Sanatatii (în valoare de 8.130.721 lei, fara TVA), pentru sprijinul promis si acordat în câstigarea si derularea acestor proiecte. Concret, sprijinul acordat de inculpatul Fenechiu Relu s-a materializat în interventia sa la functionari din cadrul Ministerului Justitiei sau la persoane din conducerea societatii farmaceutice, asupra carora avea influenta la acel moment", se arata intr-un comunicat de presa remis de DNA.



In prezent, mai are inca un dosar de coruptie in faza de urmarire penala, in care este acuzat ca a primit o spaga de 4,5 milioane euro. In acest dosar nu mai poate face acord de recunoastere a vinovatiei.