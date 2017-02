RUPTURA TOTALA intre Belarus si Rusia: Anuntul facut de Aleksandr Lukasenko

Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a denuntat vineri decizia Rusiei de a introduce controale la frontiera dintre cele doua tari, care fac parte din aceeasi uniune vamala, informeaza AFP.

Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) a anuntat la sfarsitul lui ianuarie introducerea de controale in trei regiuni de frontiera cu Belarus, pentru a 'crea conditiile necesare menite sa asigure securitatea frontierei', scrie agerpres.ro.

Controalele la frontiera dintre Belarus si Rusia au fost suprimate in anii 1990, cand cele doua tari au semnat un acord privind integrarea lor politica si economica.

Belarus, fosta republica sovietica situata intre Polonia si Rusia, care este condusa de 20 de ani de liderul autoritar Aleksandr Lukasenko, a fost multa vreme tinta unor sanctiuni din partea comunitatii internationale, din cauza reprimarii opozitiei in aceasta tara.

Insa aceste sanctiuni au fost in parte ridicate dupa punerea in libertate a mai multor detinuti politici in 2015, an in care Lukasenko a fost reales pentru un al cincilea mandat prezidential.