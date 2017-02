Sarbatoarea Intampinarii Domnului, la Mitropolia din Iasi - FOTO

Ieri, 2 februarie 2017, de marea sarbatoare a Intampinarii Domnului, Catedrala mitropolitana din Iasi si-a praznuit hramul istoric. Cu acest prilej, ierarhi, clerici si credinciosi din intreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si-au indreptat pasii spre maretul lacas, care mai are inca doua hramuri: Sfanta Cuvioasa Parascheva (14 octombrie) si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie)- sarbatoarea vechii Catedrale mitropolitane.

Hramul cel vechi si cel dintai al Catedralei Mitropolitane din Iasi a inceput miercuri seara prin savarsirea slujbei de Priveghere, ca o pregatire a bucuriei duhovnicesti din ziua praznuirii liturgice. Slujba de seara a fost oficiata de PS Parinte Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, inconjurat de un numeros sobor de preoti si diaconi. La strana, raspunsurile au fost oferite de catre Corul „Basileus“ al Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Vasile cel Mare“ din Iasi, dirijat de diac. prof. Mihai Ursache, si de Corul „Altarul“ al Catedralei Mitropolitane.

Sfanta Liturghie din ziua sarbatorii Intampinarii Domnului a fost oficiata de IPS Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, inconjurat de un sobor de ierarhi, stareti de la manastirile din judetul Iasi, parinti profesori de la Facultatea de Teologie din Iasi si preoti slujitori ai Catedralei. Alaturi de IPS Mitropolit Teofan, ierarhii care au slujit la hramul catedralei iesene au fost IPS Parinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, PS Parinte Corneliu, Episcopul Husilor si PS Parinte Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor. Raspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sanctus“ al Catedralei Mitropolitane, dirijat de Costel Mirel Nechita, precum si de psaltii Catedralei.





„Intampinarea Domnului inseamna si intampinarea noastra de catre Dumnezeu”

In cuvantul de invatatura, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei a explicat cum il putem intampina pe Dumnezeu in viata noastra:„Grija cea mare pe care trebuie sa o aiba orice om, copil, tanar sau batran, este sa fie cu ochii la Dumnezeu, pe de o parte, si sa statorniceasca relatii binecuvantate cu cei din jurul sau. Intampinarea Domnului inseamna si intampinarea noastra de catre Dumnezeu, de care nadajduim sa avem parte in Imparatia Cerurilor. Pentru ca Dumnezeu sa ne intampine pe noi la poarta Imparatiei Cerurilor, suntem chemati ca in aceasta lume sa-L intampinam noi pe Dumnezeu. Sa avem nadejdea ca mainile noastre, prin pocainta si prin rugaciune, pot fi curatite si, ca altadata Batranul Simeon, pot sa-L primeasca pe Dumnezeu. Sa ne rugam ca Dumnezeu sa-si faca templu binecuvantat in inimile si inlauntrul nostru de-a lungul intregii noastre vieti”.

La final, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei a multumit ierarhilor si preotilor care au slujit la hramul Catedralei Mitropolitane

Pe langa hramul Intampinarii Domnului, Catedrala Mitropolitana din Iasi mai are hramurile „Sfanta Cuvioasa Parascheva“ si „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe“. Hramul cel mai cunoscut al catedralei este pe 14 octombrie, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Hramul actualei Catedrale Mitropolitane din Iasi a fost preluat de la Biserica Stratenia, ce se afla inainte in locul edificiului. Actul de nastere al sfantului locas este decretul domnitorului Ioan Sandu Sturdza din anul 1826, insa constructia propriu-zisa se datoreaza Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei. Lucrarile au inceput in anul 1833, catedrala fiind construita prin eforturile unor arhitecti austrieci, rusi si romani. Pictura in stil occidental a fost realizata de catre pictorul bucurestean Gheorghe Tattarescu. Catedrala a fost sfintita pe data de 23 aprilie 1887, la slujba participand si regele Carol I. Lucrarile au fost finalizate sub pastorirea Mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. In anul 1889, la Catedrala Mitropolitana au fost aduse moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Manastirea „Sfintii Trei Ierarhi“. Pe langa hramul Intampinarii Domnului, sfantul locas se bucura si de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva si de cel al Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul vechii Catedrale Mitropolitane.



Sursa foto: Constantin Comici