Scandal URIAS in Comisia Juridica: Alina Gorghiu INJURII la adresa unui SENATOR: "Un barbat mitocan"

Serban Nicolae

Senatorul PNL Alina Gorghiu a avut o iesire nervoasa, adresand mai multe injurii la adresa senatorului PSD Serban Nicolae subiectul de la care a pornit discutia in contradictoriu fiind scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la declansarea referendumului.



Deputatul PNL Gabriel Andronache a solicitat la inceputul sedintei Comisiilor juridice in care urma sa se dea avizele pe bugete suplimentarea ordinii de zi cu scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis privind declansarea procedurii referendumului.





"Avem o rugaminte din partea grupurilor PNL, aceea de a suplimenta ordinea de zi in sensul introducerii pe ordinea de zi a scrisorii presedintelui Iohannis, astfel incat sa putem dezbate aceasta scrisoare si sa emitem un punct de vedere, un raport, cum am fost sesizati de Birourile permanente reunite pentru ca plenul, saptamana viitoare, sa ia in discutie si sa emita punctul de vedere pentru ca procedura referendumului sa poata fi declansata", a spus Andronache.

Presedintele Comisiei juridice de la Senat, Serban Nicolae, i-a replicat ca acest punct nu poate fi discutat pentru ca este o sedinta a trei comisii, cele juridice si cea pentru constitutionalitate, in timp ce scrisoarea presedintelui trebuie dezbatuta numai in Comisiile juridice.



"Va aduc la cunostinta faptul ca dvs. stiati programarea inca de cand s-a facut la BPR, inclusiv cu privire la scrisoarea presedintelui in legatura cu consultarea Parlamentului in vederea declansarii consultarii populare prin referendum. Ma surprinde faptul ca peste noapte, asa, oarecum ocult, ati venit cu aceasta propunere pe care puteati sa o supuneti unei discutii in BPR. Totusi, de buna credinta fiind, va atrag atentia insa ca BPR au sesizat Comisiile juridice de la Senat si Camera cu aceasta chestiune, noi fiind in prezent in trei comisii aici si atunci discutia asta o putem avea numai dupa ce terminam sedinta cu avizarea bugetului. Nu avem cum sa suplimentam ordinea de zi a trei comisii cu o problema care priveste doua comisii", a aratat Nicolae, potrivit Agerpres.



Senatorul PNL Alina Gorghiu a intervenit in discutie spunand ca Serban Nicolae ii cearta pe reprezentantii PNL.



"Ne cam certati, domnul presedinte, si nu stiu de ce v-ati trezit asa prost de dimineata. Vreti sa discutam asta la sfarsitul sedintei, nicio problema. Spuneti ca nu doriti sa discutam, dar la noi solicitarea asta nu dezincrimineaza pe nimeni, nu spala pe niciun presedinte de partid, nici de tara. Daca aveti generozitatea sa spuneti ca o discutam la sfarsit procedura asta se incheie si cred ca e de bun simt sa vreti si dvs. sa o discutam, ca avem un termen regulamentar in interiorul caruia va trebui discutata, asta ca ne place, ca nu ne place. Asta e viata", a spus Gorghiu.



"Respectuos v-as atrage atentia ca neavand de unde sa stiti cum m-am trezit eu azi- dimineata, din ratiuni care tin de binele meu personal, nu aveti cum sa aflati in ce stadiu ma trezesc eu dimineata. Nu as vrea sa mai faceti aprecieri personale, v-as ruga, declaratiile politice, la alta sesiune", a replicat Nicolae.



"Dar bun-simt puteti sa aveti, indiferent ca vorbiti cu cineva din Opozitie. Eu asa ma gandesc... un barbat mitocan, mai complicat, dar aveti bun simt. Daca nu aveti bun simt, va rog frumos sa va abtineti. Daca aveti bun simt, atunci mergeti mai departe si discutati pe procedura, imi e lehamite de pesedisti obraznici", a spus Gorghiu.

"Insultele si jignirile dvs. sunt de un nivel atat de scazut intr-un cadru atat de neprotrivit. Nu stiu, puteti sa gasiti un alt mediu care sa va fie familiar pentru asemenea comportamente, eu v-ar atrage atentia in mod respectuos ca nu mi-am permis niciodata sa fac aprecieri de natura personala in ceea ce va priveste si as vrea sa va abtineti in ceea ce ma priveste, iar indemnul la bun simt ar trebui sa vi le adresati dumneavoastra in oglinda dimineata", a incheiat disputa Serban Nicolae.