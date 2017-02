"Scoala Sigurantei Tedi" - Activitati educativ-preventive sustinute de politisti pentru elevii ieseni

La data de 2 februarie, in cadrul Programului preventiv-educativ "Scoala Sigurantei Tedi", politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au organizat trei activitati educativ-preventive la Scoala Gimnaziala "Otilia Cazimir" din Iasi.

Politistii au prezentat elevilor de clasa I, masurile ce trebuie cunoscute si aplicate pentru siguranta personala (in familie, la scoala, pe strada) si a bunurilor, principalele reguli de circulatie ce trebuie respectate pentru a fi in siguranta pe strada, in calitate de pieton sau biciclist.

De asemenea, avand in vedere apropierea vacantei, elevii au fost informati cu privire la modul de comportament in timpul acestei perioade, pentru a evita victimizarea.

La aceste activitati au participat 107 elevi si 3 cadre didactice.