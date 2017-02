Scriitorul Emilian Marcu marcheaza o noua aparitie editoriala notabila, astazi, la Bucuresti

Astazi, 3 februarie 2017, de la ora 17:00, la Institutul Cultural Român () din, va avea locvolumului de, "Sfera de pamant".Aceasta este semnata de scriitorulsi apare laDetectiv Literar din Bucuresti, patronata desi prozatorul Firita Carp. Volumul este despre viata si despre moarte, despre dragoste de pamântul si de ritualurile noastre. Prefata este semnata de criticul literar Mioara Bahna. Postfata si coperta - semnate de poetul si criticul literar Florin Dochia! Lucrarea este intitulata "Sfera de pamant".Ca date biografice, trebuie aratat ca aurorul s-a nascut la 28 septembrie 1950, in comuna Helesteni, judetul Iasi. Urmeaza cursurile Liceului Teoretic Ion Neculce din Targu Frumos si este absolvent al Institutului de Biblioteconomie din Bucuresti (1973). Din 1973, bibliotecar si redactor la Casa de Cultura a Studentior () din Iasi, iar intre 1979 si 1982, a fost secretar general de redactie la Opinia Studenteasca.Debuteaza in revista scolara Miorita din Targu Frumos (1967). In presa literara debuteaza in 1974, concomitent in Familia (prezentat de St. Aug. Doinas) si in Amfiteatru (prezentat de Constanta Buzea). Debut editorial in caseta "Zece poeti tineri", cu placheta "Nunta in sambure" (1975).A mai publicatde versuri: "Amiaza cimpiei" - 1977, "Nelinistea singuratatii" - 1982, "Sigiliul toamnei" - 1987. A primit premiul "Nicolae Labis" - 1975 si, in acelasi an, premiul Editurii Junimea.