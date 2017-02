Se spune ca mierea cu scortisoara este buna pentru tine, dar iata ceea ce nu stii

miere scortisoara 4

sunt sunt doua ingrediente incredibil de benefice, dar combinatia lor este literalmente miraculoasa.

poate fi de mare ajutor in numeroase probleme de sanatate diferite.

Eficacitatea acestor ingrediente a fost probata timp de secole in sistemele medicale traditionale chinez si indian (Ayurveda), fiind considerate a fi cel mai bun remediu de casa. Chiar daca ai auzit despre eficienta acestei combinatiii miraculoase, suntem siguri ca nu stii toate beneficiile.

1.

Acest amestec este extrem de benefic in cazul durerii in stomac. Consuma in mod regulat 1-2 lingurite de miere amestecata cu scortisoara pentru a trata probleme precum ulcerul.

2.

Consumat regulat, amestecul miere-scortisoara intareste imunitatea si combate actiunea virusurilor si a unor bacterii.

3.

Combina miere si scortisoara intr-o pasta groasa. Intinde pe o felie de paine de grau integral si serveste la micul dejun. Amestecul miere-scortisoara ajuta la scaderea nivelului de colesterol in artere si astfel previne un atac de cord.

4.

Se amesteca 2 linguri de miere si o lingurita de scortisoara pudra intr-o ceasca de apa calda. Bea acest amestec regulat, seara si dimineata, pentru ca va ajuta sa tratati artrita cronica.

5.

Se amesteca 1/2 lingura de miere si 1,5 lingurite de scortisoara la o cana de ceai cald. Bea acest amestec pentru a reduce nivelul de colesterol cu ​​10% in urmatoarea ora.

6.

Se amesteca 2 lingurite de scortisoara pudra si o lingurita de miere. Consuma in mod regulat pentru a elimina microbii din vezica biliara.

7.

Acest remediu reduce congestia sinusurilor, precum si tusea cronica. Se amesteca o lingura de miere si 1/4 lingura de scortisoara si se consuma amestecul in urmatoarele 3 zile.

Grecii antici obisnuiau sa consume 2 linguri de miere inainte de a merge la culcare pentru a creste fertilitatea. Dupa mii de ani, a fost dovedit stiintific. Mai mult decat atat, potrivit traditiei in Japonia, China si Orientul Indepartat, frecarea gingiilor cu un pic de scortisoara si miere, de cateva ori pe zi, si absorbtia acestei combinatii, prin saliva, va vindeca infertilitatea la femei.

8.

Pentru a trata diverse infectii ale pielii, aplica acest amestec pe zona afectata si lasa sa actioneze timp de 30 de minute. Spalat apoi cu apa calduta.

9.

Se amesteca scortisoara pudra si 2 linguri de miere si se consuma inainte de mese pentru a evita disconfortul.

10.

Se amesteca o jumatate de lingura de miere si o jumatate de lingurita de scortisoara intr-o cana de apa. Bea acest amestec dupa-amiaza sau de indata ce va simtiti epuizat, deoarece aceasta combinatie va energiza corpul si va restabili vitalitatea in cateva zile.

11.

Se amesteca o lingurita de scortisoara pudra, o lingura de miere si 2 linguri de apa, si se aplica amestecul pe zona afectata. Veti ameliora mancarimea si durerea in cateva minute.

12.

Se amesteca scortisoara si miere intr-o ceasca de apa calda. Bea acest amestec dimineata, cu o jumatate de ora inainte de micul dejun, pentru a scapa de excesul de greutate.

13.

Sud-americanii obisnuiesc sa-si clateasca gura dimineata cu apa calda in care au dizolvat scortisoara si putina miere. Acest obicei previne respiratia urat mirositoare.

14.

Se prepara o pasta din miere si scortisoara pudra si se aplica pe acnee, la culcare. Se lasa sa actioneze peste noapte, iar a doua zi dimineata se clateste.

15.

Se prepara pasta de dinti prin amestecarea unei lingurite de scortisoara pudra si 5 lingurite de miere. Poti aplica pasta pe dintii durerosi, de 3 ori pe zi.

16.

Se amesteca o lingura de miere, o lingura de ulei de masline si o lingurita de scortisoara pudra si se aplica pe scalp. Dupa 15 minute, se spala parul.

17.

Aceasta combinatie poate preveni si trata cu succes numeroase probleme de sanatate. Se amesteca 3 cani de apa si o lingura de scortisoara. Se incalzeste combinatia pana la fierbere. Se lasa sa se raceasca si se dizolva 4 linguri cu miere. Apoi, se consuma un sfert de cana, de 3-4 ori pe zi.

18.

Conform unor studii aceasta combinatie ajuta in cazul cancerului de stomac. Se consuma o lingura de miere si o lingura de scortisoara pudra in fiecare dimineata vei observa primele rezultate in 3 luni.

