Simona Halep, prima reactie dupa retragerea de la Sankt Petersburg

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat ca era riscant sa continue sa joace la Sankt Petersburg din cauza problemelor pe care le are la genunchiul stang, potrivit site-ului oficial al turneului WTA.

''Sunt foarte dezamagita ca a trebuit sa ma retrag din sferturile de finala, azi, dar genunchiul meu nu este OK'', a declarat principala favorita a turneului dotat cu premii totale de 710.900 dolari.

''Dupa ultimul meu meci am simtit o durere si cred ca era riscant sa continui sa joc aici. M-am simtit foarte bine la St. Petersburg Ladies Trophy. Am avut sansa de a vizita locuri faimoase ca Muzeul Faberge - care este uimitor. Orasul si turneul sunt frumoase si abia astept sa revin aici. Sa speram ca data viitoare voi fi sanatoasa si voi juca mai bine'', a mai spus Halep.

La Sankt Petersburg, Halep a intrat direct in turul a doilea, faza in care a invins-o pe croata Ana Konjuh cu 6-4, 7-6 (2). In aceste conditii, Simona Halep a devenit incerta pentru meciul de Fed Cup cu Belgia, care este programat pe 11 si 12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, in primul tur al Grupei Mondiale II.