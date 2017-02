SRI ofera informatii despre teroristul roman din Germania

SRI Brigada Antitero

In legatura cu informatiile aparute in presa referitoare la cetateanul roman, retinut pe aeroportul international din Frankfurt, suspectat ca pregatea un atac terorist, Serviciul Roman de Informatii face urmatoarele precizari:

„Inca dintr-o faza incipienta a investigatiilor informative desfasurate de partenerul nostru german, SRI a contribuit cu informatii relevante care au condus la masura arestarii cetateanului roman.

SRi, in calitate de autoritate nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, are ca prioritate majora prevenirea oricaror riscuri si amenintari de natura terorista, cooperand in acest sens cu celelalte institutii din cadrul SNPCT, precum si cu partenerii externi.”

Potrivit unor surse din zona de securitate, cetateanul roman locuia de foarte multi ani in Germania si era intr-o faza avansata a autoradicalizarii. SRI ar fi oferit partenerilor „informatii consistente si relevante”. Investigatia este in derulare, iar SRI participa la actiune.