• Situatie delicata la Iasi, dupa ce mai multe familii nu pot dormi linistite • Blocul in care au locuit ani la rand intra in reabilitare, iar ei sunt nevoiti sa-si caute un acoperis deasupra capului • In mai putin de doua luni trebuie sa lase in urma totul •



Zeci de ieseni abia mai pot inchide un ochi noaptea. De ceva timp au fost anuntati ca imobilul in care locuiesc va intra in reabilitare, iar prin urmare ei vor trebui sa-si paraseasca locuintele. In urma unei expertize s-a stabilit ca imobilul are nevoie de reabilitare. Blocul, situat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 79, este in pericol de autodemolare.



In imobil locuiesc aproximativ 30 de familii, o parte dintre acestia sunt angajati ai Spitalului Sf. Spiridon, dar si ai altor unitati medicale din Iasi. Cladirea a fost construita in anul 1979 pentru angajatii Directiei de Sanatate Publica, iar in anul 1994 a trecut in subordinea Spitalului Sf. Spiridon pana acum cateva saptamani cand a fost predat primariei. De ani de zile au existat probleme cu agentul termic, pentru ca tevile se spargeau frecvent si locuintele ramaneau neincalzite. Pe 1 aprilie imobilul va trece in administrarea primariei, iar pana la acea data oamenii trebuie sa paraseasca imobilul.



Unde sa se duca?



Cei care locuiesc in acest camin spun ca sunt disperati. Vor fi nevoiti sa plece din camerele in care au locuit ani la rand. "Caminul a apartinut Spitalului Sf. Spiridon, iar de la 1 aprilie va trece in administrarea primariei. Noi trebuie sa plecam de aici. Unde sa ne ducem? Avem copii la scolile din apropiere, am stat aici ani intregi, am investit in camerele astea, iar acum suntem scosi in drum. Nu este corect sa se intample asa ceva. Blocul are nevoie de reabilitare. Sa se faca reabilitare cu noi in bloc. Noi suntem cu datoriile la zi, suntem de buna credinta, de ce suntem tratati ca niste infractori? Suntem angajati, avem un serviciu, vrem sa ne achitam facturile si sa avem o viata normala. Nu suntem niste animale sa fim scoase in strada. Avem nevoie de ajutor! Pe noi nu ne vede nimeni?, a spus o locatara. Oamenii spun ca au ajuns la capatul puterilor si spera intr-o minune. Nu vor decat sa ramana in locuintele in care au stat cu chirie mai multa vreme.



"Daca am pleca de aici sa luam o garsoniera cu chirie ar trebui sa avem cateva sute de euro. De unde sa scoatem acesti bani? Nu putem face nimic, suntem legati de maini si de piciaore. Nu cerem mila, dar vrem sa fim si noi vazuti si auziti de cineva. Vom ajunge pe drumuri!", a spus un alt locatar. De la 1 aprilie imobilul va fi administrat de municipalitate. El va fi preluat gol de la Spitalul Sfantul Spiridon.



"Imobilul va fi administrat de Primaria Iasi incepand cu data de 1 aprilie. Pentru cei buni platnici se vor face anchete sociale. O sa vedem care vor fi cazurile grave", a precizat Letitia Palaga, sefa DAPPP Iasi. Pana acum acesti oameni nu au primit niciun fel de explicatie. Stiu ca sunt nevoiti sa paraseasca locuintele. Au nevoie de spijin din partea autoritatilor pentru ca, la randul lor, prin prisma slujbei pe care o au, sunt alaturi de oameni aflati in dificultate.