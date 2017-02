Toni Braxton a fost spitalizata in stare critica in Los Angeles

americana

este in prezent acasa, in stare de

, dupa ce a fost spitalizata din cauza unor complicatii ale bolii Lupus, relateaza Mediafax.

Site-ul american TMZ relateaza ca

a fost adusa la un spital din Los Angeles in "stare critica", insa un purtator de cuvant al vedetei a declarat intre timp ca in prezent este acasa, adaugand: "Lupus este o boala foarte grava, care trebuie monitorizata in permanenta".

Braxton, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit in 2010 ca a fost diagnosticata cu boala autoimuna

.

"Sunt unele zile in care nu pot controla boala", a declarat cantareata pentru Huffington Post. "Trebuie sa stau in pat. Cand suferi de Lupus, te simti de parca ai avea gripa tot timpul", a mai spus Braxton.

"Sunt momente in care poti trece peste, dar in alte momente le spun copiilor ca trebuie sa ma odihnesc."

Cantareata si compozitoarea R&B Toni Braxton, nascuta in 1967, a castigat, de-a lungul carierei, sase premii Grammy, sapte premii American Music si noua distinctii Billboard Music si a vandut peste 66 de milioane de discuri in toata lumea.

In 1993, albumul de debut, care poarta numele artistei, a ajuns pe primul loc in Billboard 200, cu hiturile "Love Shoulda Brought You Home", "Another Sad Love Song", "Breathe Again" si "You Mean the World to Me". Un alt succes rasunator a fost si al doilea album de studio, "Secrets", lansat in 1996, care include hiturile "You're Makin' Me High" si "Unbreak My Heart". Pe 18 septembrie 2011, Toni Braxton a primit o stea pe Music Hall of Fame din Macon, statul Georgia, care a intrerupt acest gen de evenimente in acelasi an.