Un barbat din Turcia, gasit ascuns sub un camion incarcat cu rosii, in Vama Nadlac

Un barbat din Turcia a fost prins cand incerca sa treaca ilegal frontiera romano-ungara prin Nadlac, ascuns sub un camion care transporta rosii in Germania. Barbatul in varsta de 24 de ani statea pe osia remorcii, el declarand ca a ales sa se ascunda pentru ca nu avea acte pentru a intra in Spatiul Schengen.

Politistii de frontiera din Vama Nadlac au prins, in noaptea de joi spre vineri, un cetatean turc care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un camion. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, automarfarul era condus de un turc in varsta de 39 de ani si transporta rosii din Turcia pentru o societate comerciala din Germania. In urma controlului efectuat asupra autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ca un barbat statea ascuns pe osia remorcii. Identitatea acestuia a fost verificata, stabilindu-se ca este din Turcia si are 24 de ani, scrie news.ro.

Barbatul este cercetat penal pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat. Soferul sustine ca nu stia de conationalul sau ascuns sub remorca, insa este cercetat pentru complicitate la tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat.