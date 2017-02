Un cunoscut politist din Iasi migreaza la Politia Locala

• Un post cheie in Politia Locala va fi scos la concurs in imediata perioada • Pentru ocuparea acestui post se va inscrie un specialist cunoscut in Iasi



Un politist cunoscut, ce a ocupat ani de-a randul functii cheie in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, a decis sa migreze la Politia Locala. Desi ocupa o functie sus-pusa in cadrul unei structuri importante din politia ieseana, omul legii a luat decizia de a se pensiona. Vorbim aici de comisarul sef Liviu Zanfirescu. Chiar in ajunul Craciunului, Zanfirescu a decis sa-si vada linistit de pensie. Chiar daca a parasit sistemul, gandul de a reveni in politie nu-i da pace.



Mai nou, omul legii a decis sa revina, dar la Politia Locala, pe functia de sef al Serviciului Rutier. Initial, Politia Locala Iasi a incercat sa organizeze concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei pe data de 6 februarie, dar din cauza ca la data cand Politia Locala a solicitat prezenta unui reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici la concurs, fara a trimite datele cu posturile ramase vacante, acest lucru a dus la suspendarea procedurii. Aceasta va fi reluata dupa emiterea Hotararii de Consiliu Local cu planul de ocupare a functiilor.



Politistul Liviu Zanfirescu a raspuns pana in luna decembrie 2016 de siguranta circulatiei pe drumurile publice din judetul Iasi. In incercarea reporterilor cotidianului BUNA ZIUA IASI de a-i lua un punct de vedere cu privire la alegerea facuta, acesta nu a putut fi de gasit. De precizat este faptul ca, atat primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cat si alte surse din cadrul Politiei Locale, si-au manifestat dorinta ca Zanfirescu sa preia fraiele acestui Serviciu. Pana la proba contrara, vom vedea care va fi traseul urmat de proaspatul om al legii iesit la pensie. Conducerea Politiei Locale are numai cuvinte de lauda la adresa lui Zanfirescu.



"Domnul Zanfirescu este un bun profesionist. Ne-ar face placere sa-l avem printre noi, la Politia Locala. Vom vedea ce se va intampla pana la organizarea urmatorului concurs", a precizat Georgel Grumeza, directorul Politiei Locale Iasi.