Un lider PNL lauda ordonanta lui Florin Iordache

Un deputat USR sustine ca unul dintre cei mai cunoscuti parlamentari PNL a laudat ordonanta ministrului Iordache.

In alta ordine de idei, deputatul PNL, Cezar Preda, lauda initiativa Ministrului Justitiei, Florin Iordache laudandu-i si taria de a merge mai departe in adoptarea lor."Pentru a intelege mai bine cine face (si cine nu) opozitie in Parlament, sau macar cine incearca, astazi am urcat in lift insotit de(probabil nu stiau ca sunt deputat USR). Domnul coleg din opozitie nu a incetat sa laude ordonantele date de dl Iordache, laudandu-i si taria de a merge mai departe in adoptarea lor. (...) " deputatul USR Vlad Emanuel Durus.