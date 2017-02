Un nou sistem de programare la Serviciul de Permise si Inmatriculari Iasi

Iesenii vor avea la dispozitie un sistem de programare online pentru serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Iasi. Sistemul incepe sa functioneze de astazi, vineri 3 februarie, ora 13, programarile urmand a putea fi realizate incepind cu ziua de luni, 6 februarie.

Masura a fost luata si in contextul intrarii in vigoare la data de 1 februarie 2017 a noilor modificari legislative, introduse prin Legea 1/2017, care in perioada imediat urmatoare vor genera un numar foarte mare de solicitari desau transcriere, pentru cresterea capacitatii de preluare si implementare a documentelor depuse laIasi.Astfel, iesenii care doresc sa se programeze pentru inmatricularea vehiculelor si preschimbarea permiselor de conducere au posibilitatea de a accesa site-ul www.permiseiasi.ro . Pentru inceput vor putea fi facute programari online pentru zilele de luni, marti, joi si vineri, in cadrul programului de lucru cu publicul stabilit pentruIasi. Pentru cetatenii care din diferite motive nu pot accesa sistemul de programare online, se pot adresa serviciului in zilele de miercuri. Concret, activitateaIasi se va desfasura doar cu iesenii care isi fac programare online pentru zilele de luni, marti, joi si vineri, iar in zilele de miercuri se va lucra la fel ca pana in prezent.