Un roman acuzat de terorist a fost arestat in Germania. Trimitea mesaje prin care anunta ca pregateste un atac

Un roman in varsta de 21 de ani a fost arestat pe aeroportul din Frankfurt, fiind banuit ca are legaturi cu o miscare islamista si ca ar fi participat la pregatirea unui atac in Germania, au anuntat vineri Parchetul din Karlsruhe si politia germana, transmite AFP.





Romanul este suspectat ca a schimbat mesaje pe internet cu alte persoane in vederea pregatirii unui atac in Germania. Anchetatorii nu dispun la ora actuala de niciun indiciu cu privire la o tinta concreta a unui eventual atac si nici nu mentioneaza daca cel arestat este afiliat unei grupari jihadiste anume.

Conform AFP, el se pregatea sa plece in Romania in cadrul acestor pregatiri si a fost arestat joi.

Politia din landul Baden-Wurttemberg a efectuat o perchezitie la domiciliul sau din regiunea Heidelberg si a confiscat documente si date pe suport informatic.