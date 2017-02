Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) a solicitat, in vederea organizarii primei sedinte a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS), cresterea indicilor de cost pentru domeniile ingineresti de la cele 11 facultati, fiind prima universitate din tara care solicita o regandire totala a felului in care este finantat invatamantul superior din Romania. Rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a inaintat o solicitare CNFIS care va fi discutata si in prima sedinta a Consiliului National al Rectorilor, in care solicita ca finantarea pentru „Chimie si inginerie chimica” sa creasca de la 1,9 la 2,5 studenti echivalenti, pentru „Arhitectura si urbanism” de la 2,5 la 3,3, iar pentru celelalte ramuri de stiinta de la 1,75 la 2,5.

„Nu am dorit sa venim cu propuneri exagerate, ci realiste si rezonabile in contextul resurselor bugetare alocate invatamantului pentru 2017. Aceste valori ar aduce invatamantul ingineresc si de arhitectura mai aproape de dezideratul de calitate dorit si impus prin reglementarile in vigoare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, rectorul TUIASI.



Practic, universitatile din Romania sunt finantate pe baza sistemului de student-echivalent. Acest lucru inseamna ca pentru fiecare student fizic care exista la o institutie de invatamant superior Ministerului Educatiei Nationale (MEN) ofera o alocare bugetara anuala. Valoarea de baza de la care se porneste in calcularea acestei alocari este de 2.201 de lei pentru un student fizic, la care se adauga un coeficient de multiplicare in functie de domeniul de studiu. La TUIASI, in prezent, acest coeficient este de 2,5 la arhitectura, 1,9 la inginerie chimica si 1,75 la celelalte domenii ingineresti, ceea ce inseamna ca Universitatea Tehnica primeste, intr-un an de zile, dupa inmultirea cu alocarea de baza de 2.201 lei, cate 5.503 lei pentru fiecare student de la Facultatea de Arhitectura, 4.182 de lei pentru fiecare student de la Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului si cate 3.852 de lei pentru celelalte domenii ingineresti, la licenta. La master, acestea se dubleaza.

„Aceste valori sunt total insuficiente pentru o pregatire optima a studentilor din domeniile tehnice pentru ca, sa nu uitam, aceste domenii sunt consumatoare majore de materiale, energie, folosesc echipamente carora le trebuie asigurata mentenanta etc. Am sa va dau un exemplu din ramura chimiei - pe care o cunosc cel mai bine - o ramura prin excelenta consumatoare de reactivi: un litru din acizii clorhidric si sulfuric costa intre 25 si 30 de lei, un litru de acetona tehnica 20 de lei etc. Iar acestia sunt reactivi ultra-uzuali. Daca discutam de reactivi mai putin «conventionali» sau despre enzime, pentru activitatea studentilor preturile sar la cateva zeci de mii de lei pentru mai putin de un gram“, a adaugat prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval. In conditiile acestei subfinantari, TUIASI cheltuieste peste 90% din bugetul alocat de MEN pentru cheltuieli de personal, peste 5% pentru utilitati, iar restul de sub 5% pentru bunuri si servicii. „Trebuie sa realizam clar faptul ca nu ramane mai nimic pentru a sustine infrastructura educationala «clasica», nu mai vorbesc despre cea de cercetare”, a completat rectorul.

CNFIS a primit cateva propuneri de modificare a unor astfel de indici, insa multe dintre ele au fost considerate a fi exagerate si fara niciun fundament. Prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval a fost cel care a propus ca Biroul Executiv al CNFIS sa blocheze discutarea acestor propuneri pana cand va exista o imagine de ansamblu, realista, asupra tuturor domeniilor de stiinte, astfel ca discutiile de anul trecut au fost amanate pentru inceputul lui 2017. „Aceasta deoarece modificarea, fie si a unui singur indice, trebuie analizata in contextul general, efectul fiind unul de tip «domino» pentru celelalte ramuri. De fapt, saptamana trecuta am avut o discutie cu Sorin Cimpeanu, presedinte al Consiliului National al Rectorilor (CNR). Atunci am propus ca la prima sedinta a CNR, care se va desfasura in perioada 9-10 februarie la Universitatea Politehnica Bucuresti, sa includem pe ordinea de zi si analiza indicilor de cost, domnia sa fiind total de acord”, a specificat prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval.

Propunerile Universitatii Tehnice urmeaza sa fie discutate in luna aceasta la nivelul CNFIS si CNR.