VASLUI: Talibani versus ragalii – o dezbatere adevarata?

, in cadrul protestului impotriva ordonantelor hotiei care a adunat aproape 500 de vasluieni, am adresat public domnului Dumitru Buzatu, presedinte al Consiliului Judetean Vaslui invitatia la o dezbatere. Raspunsul organizatiei judetene a PSD Vaslui a venit prompt, dorindu-se organizarea unei dezbateri publice in cursul zilei de astazi,

"Ne exprimam public indignarea pentru declaratiile jignitoare ale

"Ne exprimam public indignarea pentru declaratiile jignitoare ale declaratii in care noi, protestatarii, am fost denumiti "ragalii, ii recunosc dupa ragetele pe care le scot".

