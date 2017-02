Victor Ciutacu, AUDIAT de procurori dupa dezvaluirile lui Sebastian Ghita

Victor Ciutacu

Realizatorul Tv Victor Ciutacu s-a prezentat in aceasta dimineata la PICCJ pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar de abuz in serviciu. Audierea are loc dupa fuga si dezvaluirile lui Sebastian Ghita.

„Se refera la calitatea de martor intr-un dosar de abuz in serviciu, neprecizat cine este suspectul de abuz in serviciu si care e fapta pe care ar fi comis-o. Din cate am inteles este un dosar in rem, momentan fara faptas, doar cu o fapta, dar nu stiu exact la ce se refera, cu exceptia faptului ca este dosarul in care a fost audiat si domnul Traian Basescu. Constat ca ne bantuie destinul comun, ne intalnim sau suntem pe cale sa ne intalnim si la audieri la Parchetul General. Habar n-am unde este Sebastian Ghita. Nu suntem atat de intimi incat sa-mi marturiseasca mie intentia lui de fuga sau de lupta cu sistemul. Habar n-am cum au ajuns inregistrarile alea si daca se uita cineva pe orele de difuzare, cel putin in emisiunile pe care le-am moderat eu, va constata ca toate au intrat nu de la fix cum faci cand ai marfa pregatita. Deci apareau in timp ce eu eram in direct. Lucru care constat acum ca o sa-mi prinda bine.”, Victor Ciutacu.