10 milioane de lei pentru masa elevilor din Iasi

Autoritatile judetene au demarat un noupentru furnizarea produselor lactate destinate scolarilor si prescolarilor din, pentru anul 2017-2018.Procedura vizeaza programul "" si va fi impartita in patru loturi. In primul lot vor fi 5.862.535 de portii produsedestinate pentru 35.105 deAl doilea lot vizeaza distribuirea a 3.547.414 de portii catre 21.242 de beneficiari, iar al treilea urmareste distribuirea a 3.576.639 de portii pentru 21.417 de beneficiari. Lotul patru include 2.355.201 de portii pentru 14.103 de beneficiari. Valoarea estimata este de 10.892.670 de lei, fara TVA. Primul lot are o valoare de 4.162.399 de lei, al doilea - 2.518.663 de lei, al treilea - 2.539.413 de lei, iar al patrulea - 1.672.192 de lei."Se vor furniza: lapte tratat termic, UHT si pasteurizat, precum si produse din lapte fermentat, care contin cel putin 90 la suta din greutate lapte tratat termic, iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerintele specificate în Regulamentul Comisiei Europene în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare", se arata in caietul de sarcini al procedurii.