10 semne ca te vrea ca… prieten, nu ca iubit

Prieteni

Sunteti amici de ceva vreme (poate chiar colegi?), o placi de cand ai pus ochii pe ea si ai vrea sa ii spui asta, dar nu esti sigur daca si ea te place sau te priveste doar ca pe un prieten. Vezi mai jos 10 indicii ca nu e cazul sa-ti faci sperante: ai trecut iremediabil in „friend zone“!

1. Nu te suna niciodata prima

Mereu esti tu primul care suna, trimite SMS-uri sau mesaje si comentarii pe Facebook? Indiferent daca doar o saluti sau va faceti planuri sa va vedeti mai tarziu, daca tu esti cel care initiaza intalnirile, e foarte posibil ca ea sa nu fie interesata decat de amicitia ta. Asta doar in cazul in care e foarte timida si face rar prima miscare; atunci, s-ar putea sa te placa, dar nu va risca sa iasa din zona ei de confort ca sa ti-o spuna.

2. Intotdeauna stati impreuna cu altii

Poate ca e doar timida sau ii place sa ia lucrurile incet, dar, daca o femeie e interesata de tine, va face tot posibilul sa stea cat mai mult timp doar cu tine. Daca nu ti-a sugerat sa va intalniti doar voi doi sau sa va retrageti „la o gura de aer“ cand iesiti in grup, atunci nu te considera decat un prieten.

3. Nu te atinge niciodata

Cand o femeie e interesata de un barbat, exista cateva semnale clasice pe care le afiseaza, ca el sa isi dea seama si sa preia initiativa. Unul dintre aceste semnale este contactul fizic (te atinge intamplator pe brat, ca din greseala). Daca ea nu face asta niciodata, se fereste cand o atingi tu, iar limbajul trupului iti transmite sa pastrezi distanta, cu siguranta nu te place la fel cum o placi tu.

4. Vorbiti doar despre subiecte superficiale

Ati avut recent vreo conversatie mai serioasa sau mai profunda? Astfel de discutii, in care impartasim intamplari importante din viata noastra, dorinte si planurile de viitor, sunt un semn foarte clar de apropiere. Daca lucrurile despre care vorbiti sunt personale, intime, atunci ea vrea sa te cunoasca mai bine si, poate, sa transforme prietenia intr-o relatie. In absenta acestor conversatii, vei sta mult si bine in „friend zone“!

5. Mereu contramandeaza intalnirile

Cineva care te place mai mult decat ca prieten nu va rata sansa de a fi cu tine. Asa ca, daca ea gaseste mereu pretexte sa nu va vedeti si contramandeaza frecvent iesirile in oras, exista sanse mari ca tu sa nu fii considerat drept o prioritate.

6. Iti povesteste despre alti tipi pe care ii place

Un indiciu evident ca esti captiv in „friend zone“ (ar fi cazul sa te instalezi comod, vei sta acolo o perioada buna) e daca ea vorbeste numai despre alti barbati, cu care i-ar placea sa iasa in oras. Pe de alta parte, daca iti povesteste ca a iesit in oras cu alti barbati care s-au comportat urat cu ea (spre deosebire de tine!), lucrurile par sa se indrepte catre un rezultat pozitiv pentru tine.

7. Incearca „sa-ti faca lipeala“ cu prietenele ei

In cazul in care incearca „sa te cupleze“ cu vreuna dintre amicele ei, poti renunta la ideea de a mai iesi din… „friend zone“. Esti un prieten atat de bun, incat ea vrea ca tu sa fii fericit – cu altcineva!



8. Nu te priveste in ochi

Daca se uita in ochii tai atunci cand vorbesti cu ea, ai sanse reale sa incepeti o relatie. In caz contrar, lucrurile nu stau chiar atat de bine. Testeaz-o si vezi daca te soarbe din priviri!



9. Nu se aranjeaza in mod deosebit cand va intalniti

Cand o femeie nu face eforturi sa arate bine atunci cand va vedeti, e limpede ca, in mintea ei, stai confortabil in „friend zone“. Daca apare imbracata in trening, de exemplu, in mod cert nu doreste sa te impresioneze. Ar fi timpul sa uiti de ea!

10. Se refera la tine ca fiind doar un… „prieten“

Mai limpede nu as putea sa ti-o spun (si nici ea). Daca te prezinta mereu ca fiind „doar un prieten“ sau, mai rau, spune ca ii esti „ca un frate“, va trebui sa accepti ca nu va fi niciodata interesata de tine. Fruntea sus si mergi mai departe! Mai devreme sau mai tarziu, vei cunoaste fata potrivita pentru tine.



