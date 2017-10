100 de ani de educatie la Scoala Gimnaziala Valea Lupului

In zilele de 26 si 27 octombrie 2017, Scoala Gimnziala Valea Lupului organizeaza o serie de manifestari artistice si culturale la care sunt invitati fosti profesori si elevi ai scolii, oficialitati locale si intreaga comunitate. In cadrul evenimentului va fi dezvelita o placa comemorativa in memoria celui care a fost un remarcabil promotor al educatiei in Valea Lupului, prof. dr. Mihai Dumitriu.

Tot cu acest prilej se va lansa numarul omagial al revistei „Alter Ego”, care aduna in paginile ei imagini si ganduri ale generatiilor trecute si prezente.

"Intr-o toamna frumoasa a anului 1917, un modest locuitor al satului Valea Lupului, Constantin Raschitor, cu mare drag de scoala, si-a deschis bratele, primind in casa sa prima generatie de invatacei.

Si asa a inceput... acum 100 de ani, o poveste frumoasa a unei scoli care a reusit, prin ambitie, sacrificiu si daruire sa devina astazi un reper in educatia de calitate a generatiilor actuale din judetul Iasi.

Marturie stau rezultatele obtinute an de an la concursuri si evaluari nationale, proiectele variate derulate in domenii de traditie (teatru, dans, sport) sau inovative (robotica, educatie digitala), dar si numeroasele activitati care implica si anima comunitatea locala.

Suntem ceea ce suntem pentru ca avem radacinile infipte in istoria acestei comunitati, iar timpul va sta ca marturie la reusitele acestei scoli", sunt cuvintele transmise de prof. Petronela Petrea, director al Scolii Gimnaziale Valea Lupului.

