11 lucruri pe care barbatii le adora la femei

Femeie

Ce le place barbatilor atunci cand este vorba despre femei nu are nimic in comun cu aspectul fizic, cupa sutienului si alte lucruri asemanatoare. Chiar daca fizicul atrage prima data atentia, indiferent ca este vorba despre barbati sau femei, cand lucrurile iau o turnura serioasa, acesta va fi ultimul care conteaza. Credeti sau nu, sunt cel putin 11 elemente, care n-au de-a face cu aspectul fizic si care ii atrag pe barbati.

Suntem convinsi ca daca ati face o lista cu ce le place barbatilor veti descoperi cu uimire ca pe ea se gasesc mult mai multe lucruri decat ochii frumosi sau buzele moi.

Ce le place barbatilor # 1: Stie sa asculte

Cei mai multi dintre barbati apreciaza femeile care sunt in stare si sa asculte nu sa spuna mereu: „Ti-am spus eu” sau alte comentari, indiferent de ce ar face ea in locul lui. Cateodata femeia ar trebui sa stea, sa-l asculte si sa arate ca ii pasa. Iar asta implica si rabdarea si sa inteleaga ca cei mai multi dintre barbati au nevoie de timp pentru a analiza problemele cu care se confrunta, inainte de a fi pregatiti sa vorbeasca. Iar femeia trebuie sa fie alaturi de el si sa-i spuna: „Ok, iubitule, cand esti pregatit putem vorbi despre ce te framanta”.

Ce le place barbatilor # 2: Spontaneitatea

Faptul ca o femeie se lasa purtata de val este unul dintre lucrurile pe care barbati le iubesc cel mai mult la sotiile lor. Barbatii nu vor canta niciodata in fata nevestelor, cantaretii sunt exclusi, insa le va place la nebunie sa le asculte pe sotiile lor, chiar si daca acestea falseaza, iubesc sa-si vada partenerele dansand in casa si le vor face surprize in cazul in care stiu ca reactia va fi una pozitiva.

Ce le place barbatilor # 3: Conduce bine

Desi barbatii se plang de soferite, cei mai multi sunt de acord ca abilitatile de conducere sunt obligatorii pentru femeile moderne. In plus, unii dintre barbati sunt gata sa mearga mai departe si sa admita ca iubesc femeia care este in stare sa ambaleze un motor.

Ce le place barbatilor # 4: Increderea de sine

Femeile care se bucura de lucrurile pe care la fac sunt mult mai atractive, ceea ce inseamna ca n-ar trebui sa se planga de ce nu are si sa se bucure de ceea ce face. Nu este vorba despre frumusete la superlativ, de job-ul excelent, de CV-ul impresionant, ci despre a fi impacat cu tine insati, sa fii pozitiva, sa stii ca esti o femeie extraordinara care merita lucruri extraordinare.

Ce le place barbatilor # 5: Stie sa savureaze mancarea

Sa mananci sanatos si sa incerci sa renunti la caloriile nefolositoare este un lucru, dar sa fii obsedata de numararea lor este un lucru diferit. Daca in prima situatie, sanatatea ta are de castigat si vei creste in ochii lui, cea de-a doua situatie nu-l va impresiona defel. Sa fii capabila sa iesi la un restaurat, sa te relaxezi, sa vorbeste despre mancare in termeni de cat de buna este in loc de cat de multe grasimi contine arata ca ai incredere in tine, iar asta place oricarui barbat care se respecta.

Ce le place barbatilor # 6: Stie sa gateasca

Dragostea unui barbat trece prin stomac, zice o vorba inteleapta. Este cat se poate de adevarata. Barbatii iubesc femeile care stiu sa gateasca sau care invata sa gateasca special pentru ei. Dupa ce a savurat o masa copioasa pregatita pentru el, atunci apare pentru prima oara intrebarea daca femeia aceasta n-ar fi o sotie buna. Chiar daca pare un cliche, inclusiv expertii sunt de acord cu el.

Ce le place barbatilor # 7: Naturaletea

Femeile care au apelat la chirurgia plastica, primesc probabil mai multe invitatii in oras. Dar barbatii au nevoie de mai mult de la o femeie cand e vorba de ceva serios si nu doar de o aventura. Ei vor femeia careia ii place sa zambeasca si careia nu-si pasa ce cred altii despre zambetul ei, femeia careia ii place sa spuna glume, careia nu-i este teama sa injure, si care nu face o cadere nervoasa de fiecare data cand i se duce mascara.

Ce le place barbatilor # 8: Stie sa faca compromisuri

Un barbat se simte mai bine daca stie ca sotia sa este gata sa negocieze si sa se straduiasca sa gaseasca o solutie acceptabila pentru ambele parti.



Ce le place barbatilor # 9: Este grijulie

Barbatul chiar isi doreste sa stie ca sotiei sale ii pasa de el, insa repetarea la nesfarsit a cuvintelor „Te iubesc”, nu este cea mai potrivita cale pentru a-i dezvalui sentimentele. Un barbat obisnuit ii spune „Te iubesc”, o singura data, insa ii arata cat de mult o iubeste de 5 ori. Iar femeia ar trebui sa faca exact acelasi lucru. Cocoloseste-l cand este obosit sau bolnav, surprinde-l din cand in cand, asculta-i problemele si arata-i tot ceea ce vrei sa-i spui.

Ce le place barbatilor # 10: Isi poarte singura de grija

Poate parea surprinzator insa barbatilor le plac femeile care le cheltuie banii pe creme si produse de frumusete. Faptul ca ai grija de tine ii arata lui ca vei avea grija si de el, de vreme ce el este cel care beneficiaza de pe urma tratamentelor de frumusete si de pe urma partidelor de shopping.

Ce le place barbatilor # 11: Este puternica

Ultima, insa nu cea din urma virtute, o calitate fara de care nici o femeie nu poate trai astazi este puterea. Barbatul trebuie sa stie ca are alaturi o persoana puternica pe care poate conta, chiar daca este la fel de delicata precum un fluturas.