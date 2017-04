Se cauta tineri, sanatosi si dispusi sa stea intinsi fara sa faca nimic timp de doua luni. Salariu: 16.000 de euro.



Cercetatorii de la Institutul spatial medical francez anunta, practic, slujba de vis. Cauta voluntari care sa stea 60 de zile intinsi pe spate in pat pentru ca ei sa studieze efectele microgravitatii, o stare de imponderabilitate virtuala, informeaza ziare.com, care citeaza

The Guardian

.

Celor 24 de voluntari - barbati sportivi in varsta de 20-45 de ani care nu fumeaza, nu au alergii si care au indicele de masa corporala maxima cuprinsa intre 22 si 27 - li se vor face teste timp de doua saptamani inainte si dupa ce au stat doua luni pat.

"Ideea acestui studiu este de a reproduce imponderabilitatea de pe Statia Spatiala Internationala", a spus dr. Arnaud Beck, care coordoneaza experimentul, pentru 20 Minutes.

Cercetatorul a precizat ca voluntarii vor fi asezati in pat cu capul usor inclinat in jos.

Totul este facut in numele stiintei, insa cercetatorii avertizeaza ca nu este atat de usor pe cat pare si ca voluntarii trebuie sa stie ca acest experiment este mult mai greu decat pare, deoarece trebuie sa manance, sa se spele si sa isi faca nevoile in timp ce stau culcati in pat. "Regula este sa mentina tot timpul macar un umar lipit de pat", anunta cercetatorii.