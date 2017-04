Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau moldovean Igor Dodon au facut, joi, schimb de mesaje cu ocazia marcarii a 25 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Federatia Rusa si Republica Moldova, potrivit TASS si Politics.md.

"In ultimul sfert de secol, relatiile moldo-ruse au trecut prin diferite perioade. Este imbucurator faptul ca, pe baza bunelor traditii de prietenie si respect reciproc care leaga popoarele noastre, am reusit sa pastram un potential pozitiv de cooperare. O dovada concludenta in acest sens sunt cele peste 80 de acorduri bilaterale semnate pana acum in diferite domenii", a subliniat Putin in mesajul sau postat pe site-ul oficial al Kremlinului.

Vladimir Putin a adaugat ca aceasta corespunde deplin intereselor popoarelor din Rusia si Republica Moldova si este in concordanta cu consolidarea stabilitatii si securitatii regionale. Igor Dodon anuntase anterior elaborarea unui nou acord de parteneriat strategic cu Rusia. Presedintele Dodon i-a transmis un mesaj de felicitare lui Vladimir Putin cu prilejul implinirii a 25 de ani de relatii diplomatice moldo-ruse, informeaza Politics.md.