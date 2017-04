5 expresii ridicole pe care le spun parintii! Nici macar ei nu mai cred in ele

Expresii ridicole

Va mai amintiti, desigur, de vremea copilariei voastre cand auzeati de la parinti tot felul de expresii-minune pe care cu greu le credeati. A venit randul sa fiti parinti si va surprindeti rostind aceleasi lucruri? Nu sunteti nici primii nici ultimii. Iata o lista a celor mai stupide si ridicole expresii pe care le spun parintii. Nici macar ei nu le cred, insa le vine foarte usor sa le zica.



Banii nu cresc in copaci

Este foarte adevarat! Totusi, banii pot deveni principalul motiv de disputa intr-o familie. Potrivit unui studiu realizat de GFK Roper, in Statele Unite, 22% dintre barbati au raspuns ca au divortat din cauza banilor.

Cine se trezeste de dimineata departe ajunge

Multi oameni iau acesta fraza in serios si se trezesc mai devreme de ora 5:00. Exceptand situatiile in care trebuie sa ajungi la job la acea ora, de ce sa te trezesti asa de dimineata, daca n-ai unde sa te duci si nimic de facut? Fraza incurajeaza privarea de somn de care foarte multa lume a inceput deja sa sufere. Peste un sfert din populatie doarme mai putin de cele minim 6 ore recomandate.

Mananca tot! Sunt copii care mor de foame in Africa

Corect! Insa sunt copii care mor de foame peste tot in lume, nu doar acolo. Insa de aici si pana la fortarea supraalimentarii este doar un pas mic. Poate ca ii pui prea multa mancare in farfurie, iar corpul mic al copilului nu poate accepta atata mancare. Fa-i portiile mai mici si astfel vei economisi bani pe care ii poti dona fundatiilor care se ocupa de copiii subnutriti din Africa sau din alte colturi ale lumii.

Mama stie cel mai bine!

Desi expresia nu mai este chiar atat de des folosita, inca mai sunt persoane care o rostesc. Din pacate, insa, multe din credintele noastre, bine intiparite din anii copilariei, nu mai sunt de niciun folos tinerei generatii.

Esti pedepsit

Nici pedeapsa nu mai e ce-a fost odata. In anul 2009, o fata de 12 ani din Canada si-a dat in judecata tatal pentru ca a incuiat-o in camera si astfel nu s-a putut duce intr-o excursie cu clasa. Tribunalul din Quebec i-a dat dreptate fetei. Asadar parintii ar trebui sa fie mai inventivi in ceea ce priveste pedepsele aplicate copiilor.



