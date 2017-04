6 idei preconcepute despre casnicie care iti pot ruina relatia

Casnicie

Casnicia este considerata cea mai sacra uniune dintre noi oameni. Insa, exista si cazuri in care aceasta casnicie este doar de fatada sau doar pentru a respecta anumite standarde sociale.

Iata 6 idei preconcepute despre casnicie, iar daca te numeri printre cei care le iau de bune, ar fi bine sa te mai gandesti o data.

1. Casnicia inseamna compromis

Compromisul inseamna o decizie care implica un castigator si un pierzator sau chiar doi pierzatori. De exemplu, daca unul dintre soti vrea sa traiasca in Capitala, iar altul intr-un oras de provincie, compromisul ar insemna ca unul din ei sa cedeze (in acest caz unul se bucura si altul sufera) sau sa se mute intr-un alt oras “de mijloc” (caz in care este foarte posibil sa sufere amandoi). De fapt, casnicia este o relatie in care trebuie gasite solutii win/win.

2. “Eu am dreptate, tu nu”

De obicei, cand intervine in cuplu un conflict ce trebuie solutionat, apare lupta “aici eu am dreptate, tu nu!”. Sunteti amandoi doua persoane inteligente si ar trebui sa va ascultati reciproc punctele de vedere, fara a face judecati de valoare. Puneti lucid lucrurile cap la cap si s-ar putea sa aveti o noua perspectiva asupra evenimentului respectiv. Fiti o echipa si veti vedea ca doua creiere pot rezolva mai repede o problema decat unul singur.



3. Nu mergeti la culcare suparati

De fapt, este mai bine sa mergeti la culcare suparati decat sa petrecti toata noaptea certandu-va si sa nu rezolvati nimic. Nu veti reusi decat sa fiti si mai nervosi, si mai obositi, si mai putin dispusi sa va intelegeti reciproc. Daca vedeti ca nu ajungeti la nicio solutie, opriti-va, mergeti la culcare si dormiti bine. Stim cu totii ca noaptea este un sfetnic bun. Daca dimineata va va gasi tot suparati, macar sunteti odihniti si puteti discuta mult mai calm.

4. Relatiile de lunga durata sunt plictisitoare



Pentru cine nu traieste o relatia de lunga durata, poate fi plictisitor. Insa cei care sunt implicati deja intr-o relatie de lunga durata stiu ca nu este asa. Poti sa te distrezi la fel de bine si dupa o relatie de 20 de ani. Important este sa faceti cat mai multe lucruri interesante, singuri si impreuna, si sa va gasiti interesanti unul pe celalalt, in tot acest rastimp.

5. Dragostea dispare si nu mai exista interes sexual



Atunci cand iubesti pe cineva cauti sa descoperi cat mai multe despre el. Oamenii nu raman la fel de-a lungul anilor, se schimba, au noi experiente, noi obiceiuri. Omul de care te-ai indragostit acum 20 de ani nu mai este acelasi. Iar daca il iubesti la fel de mult vrei sa stii si mai multe despre el. Iar daca doi oameni se iubesc si se inteleg vor gasi si caile care sa le condimenteze viata sexuala.

6. Daca partenerii se potrivesc, relatia va curge de la sine



O relatie solida are la baza multe elemente, nu numai compatibilitatea partenerilor. Un cuplu trebuie sa invete sa functioneze ca o echipa, sa coopereze, sa colaboreze, sa ia decizii impreuna, sa nu-si poarte pica daca au avut un conflict, sa interactioneze pozitiv, sa-si arate bunavointa reciproc, iar starile de iritare sa fie cat mai rare.



Sursa: sfatulparintilor.ro