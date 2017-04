Stiai ca peste 73% din problemele pe care le au femeile la spate sunt din cauza hainelor si accesoriile pe care le poarta?

Iata 7 obiecte vestimentare care iti pot distruge sanatatea.

Cerceii si colierele grele

Potrivit unor studii recente, 20% dintre pierceing-uri pot dezvolta infectii bacteriene. In plus, daca procedura nu este executata corect, infectia se poate extinde si iti poate pune viata in pericol. De asemenea, cerceii foarte grei iti pot rupe lobii urechilor si este posibil sa ai nevoie de interventie chirurgicala pentru rezolvarea problemei. In cazul colierelor foarte grele, acestea pot genera dureri de gat sau contracturi musculare.

Lenjeria tanga

Lenjeria de tip tanga poate conduce la aparitia unor probleme de sanatate in zona intima, precum infectii vaginale, hemoroizi, iritatii. Evita lenjeria tanga, dar daca tot o iei pe tine, ai grija sa fie din bumbac.

Sutiene

Daca porti sutienul nepotrivit poti avea numeroase probleme la spate,umeri si chiar dureri la coloana vertebrala.

Cand iti cumperi un sutien, probeaza-l inainte. Daca ai sanii mari, evita sutienele cu bretele subtiri, iar daca ai sanii mici, ai grija ca intaritoarele din metal sa nu-ti irite pielea.

Imbracamintea modelatoare

Daca ti se pare ca imbracamintea modelatoare poate avea grija de modul in care arati, atunci trebuie sa stii ca aceste obiecte vestimentare pot cauza tulburari ale respiratiei, dureri musculare, probleme de circulatie a sangelui.

Alege modelele potrivite pentru masura ta, fabricate din fire lycra, care confera un echilibru bun intre compresie, confort si suport.



Fuste creion

Fustele creion apropie picioarele si exista posibilitatea sa-ti pierzi echilibrul si sa cazi. Fustele creion limiteaza miscarile si pot cauza dureri de muschi, malformatii ale genunchiului.

Cravatele

Nu doar femeile au de suferit de pe urma obiectelor vestimentare, ci si barbatii. Cravatele, de exemplu, reduc circulatia sangelui in jurul gatului, cresc tensiunea intraoculara si pot conduce la dureri de cap, limitarea miscarilor gatului, cresterea tensiunii musculare in spate si umeri.

Slapi

Slapii pot fi purtati deopotriva de barbati si femei si genereaza aceleasi probleme si la unii, si la altii. Slapii nu amortizeaza foarte bine si cel mai mult are de suferit calcaiul. Si spatele are de suferit de pe urma faptului ca slapii nu confera mai mult suport talpii piciorului in timpul mersului.



Sursa: sfatulparintilor.ro