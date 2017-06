8 sfaturi de la specialisti pentru a deveni mai sigura pe tine

Sunt suficiente numai 60 de secunde pentru a te transforma dintr-o persoana

Timiditatea nu este o trasatura de care sa te rusinezi. In anumite situatii, fiecare dintre noi este timid, numai ca unii reusesc sa ascunda mai bine acest lucru. Asta-i tot. Ca sa obtii fluenta in vorbire, sa fii degajat, sa ai incredere si siguranta, cel mai important este sa nu te mai concentrezi asupra propriei persoane (cum te prezinti, cum vorbesti, daca spui ce trebuie etc).

Neincrederea in sine te face sa te simti singur. Uneori crezi ca esti singura persoana din Univers care sufera de o criza de neincredere si ti-ai dori sa ai mai mult succes, sa fii mai sigura pe tine.Indeparteaza-ti gandurile incerte. Impune-ti sa iesi din starile negative si sa te ambitionezi. Nu te plange ca nu poti rezolva un anumit lucru, spune-ti ca orice ar fi, vei face ca ceea ce vrei sa devina posibil. In felul acesta poti proceda cu toate gandurile care iti dau o stare de disconfort. In plus, vei fi mult mai concentrat pe ceea ce trebuie sa faci si nu-ti vei mai pierde timpul consumandu-te nervos.

Uita-te in ochii interlocutorului

Da, da... stiu ca-i usor de zis, greu de facut, insa incearca acest

exercitiu: in loc sa privesti in jos sau spre podea, uita-te drept in fata. Este un prim pas in directia corecta.

Scrie un jurnal cu evenimente

Daca esti o persoana care nu prea ai incredere in tine, atunci e timpul pentru un test. Pe parcursul unei zile, noteaza-ti toate lucrurile simple sau complexe pe care le-ai realizat fara sa fii impins de la spate.

Tine legatura cu cei ce te sprijina: adesea, cei ce tin la noi pot sa vada parti din viata noastra intr-un mod obiectiv.

Vorbeste rar

Un truc atat de simplu te va ajuta enorm de mult. Fii sigur pe ceea ce spui si daca nu crezi in ce zici, atunci cel putin incearca sa vorbesti rar, fara sa dai impresia ca fugi de cuvinte.

Zambeste!

Un zambet iti va inveseli ziua, mai ales ca ai toate sansele sa primesti aceleasi reactii si din partea celor din jur.

Relaxeaza-te!

A avea maniere e una, dar daca trebuie sa termini lista cu to do inainte de a incepe, cei din jurul tau se vor simti cam sufocati.

Renunta la reguli si constrangeri, fii creativa.

Inspira, expira

Primul lucru pe care il face o persoana timida sau nervoasa este sa-si tina respiratia. Daca iei o gura mare de aer inainte sa vorbesti, nu numai ca te va relaxa, dar vei castiga si timp ca sa te gandesti la ce vei spune. In plus, acest truc te ajuta sa ai o voce joasa.

Sunt foarte multe modalitati pe care poti incepe sa le pui in aplicare pentru a deveni mai sigura pe tine. Alege-o pe cea pe care o consideri cea mai potrivita pentru tine.