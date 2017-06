A ajuns dupa gratii dupa ce a sechestrat si injosit un barbat. A filmat totul si s-a laudat mai apoi

Unul dintre cei patru tineri care ausi batut undina ajuns dupa gratii. Parchetul de pe lânga Judecatoria Raducaneni a înaintat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Raducaneni un referat cu propunerea depreventiva pentru 30 de zile a inculpatului R.A.E, pentru infractiunile de lipsire de libertate în mod ilegal prevazuta de art. 205 alin 1 din C. pen.,sau alte violente prevazuta de art. 193 alin. 2 din C. pen. si distrugere prevazuta de art. 253 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a din C. pen., art. 38 alin. 1 din C.pen. si art. 41 alin.1 C.pen., constând în aceea ca, la data de 12.06.2017, împreuna cu inculpatii R.E.A., N.C. si C.I. a profitat de prezenta persoanei vatamate D. S. la domiciliul sau si, toti patru, au exercitatsiasupra acesteia o perioada de câteva ore, lipsind-o de libertate în mod ilegal.Inculpatii au filmat cu telefonul mobil scenele umilitoare la care au supus persoana vatamata, ulterior laudându-se unor consateni cu scenele filmate, aducând astfel o atingere foarte grava demnitatii persoanei acesteia.Totodata, inculpatul R A.E. a distrus cu intentie autoturismul persoanei vatamate, lovindu-se cu acest bun de un stâlp de la reteaua electrica. La data de 16.06.2017, Judecatoria Raducaneni a dispus masura arestarii preventive a inculpatului R.A.E., pentru o perioada de 30 de zile.