Elena Capitanita

• Cosmar departe de sfarsit pentru o mama din Iasi • Desi a trecut prin multe neplaceri in Italia si a sperat ca statul roman o va ajuta, a ajuns la capatul puterilor • Femeia face acuzatii grave si spera sa se faca intr-un final dreptate, dar are nevoie de ajutor •



italian este departe de a se termina. Femeia a protestat alaturi de cateva zeci de persoane in fata Prefecturii din Iasi si spera din tot sufletul ca autoritatile romane sa se implice. Viitorul copiilor ei este in mana romanilor, dar, pana acum, nu s-a vazut o implicare corecta din partea celor competenti. Dupa zile la rand de chin, femeia a reusit sa plece cu micutii din Italia si a crezut ca odata ajunsa in tara noastra va fi protejata, dar nu a fost asa.



Desi Elena Capitanita a declarat de nenumarate ori ca a trait un cosmar alaturi de italian, autoritatile romane par ca si-au bagat dopuri in urechi. In editiile trecute, reporterii Buna Ziua Iasi v-au relatat pe larg drama femeii. In fiecare zi incearca sa uite prin ce trece, dar nu reuseste. Desi italianul a castigat in instanta pe cei doi baietei in urma cu mai bine de o luna, nu a venit sa-i ia pe cei mici, insa, dupa cum sustine Elena Capitanita face tot felul de demersuri pentru a o "infunda" pe mama copiilor sai.



"Eu nu înteleg aceasta atitudine a lui Francesco Menniti, (tatal copiilor) nu se stie ce urmareste. El de la început a avut doar un scop, sa nu plateasca pensia alimentara la copii, de fapt pe el nu-l intereseaza copiii si binele lor. A câstigat copiii de mai bine de o luna si inafara de amenintarile primite de la el si de la executor, amenintari sub forma de invitatie la executare, el niciodata nu a venit sa vada copiii sau sa-i ia. Se multumeste sa nu le plateasca pensia. El venea in România doar împins de la spate de sora lui, Annalisa Menniti. Niciodata din 2015 nu a venit la nici o zi de nastere a vreunui copil, abia daca a sunat sa le ureze "La multi ani!", când îsi aducea aminte", a declarat Elena Capitanita.



Totodata femeia spune ca se trezeste cu plangeri penale facute impotriva ei pe motive inchipuite si face totodata afirmatii incredibile. "La Hîrlau s-a prezentat avocatul tatalui copiilor sa mai depuna o plangere penala împotriva mea. De la Ambasada Italiei se trimit acte false la Politia de Investigatii Criminale din Iasi, acte de unde reiese ca F. Menniti se prezinta la domiciliu sa-si ia copiii, dar nu-i gaseste. Acesti comisari au dovedit deja de trei ori ca baieteii sunt acolo unde am declarat, Menniti fiind doar un mincinos, asa cum reiese si din raportul psihologic de la Bucuresti", a completat ieseanca.

Declaratii micinoase?







"Aceleasi declaratii mincinoase le-a facut si executorul judecatoresc care a pus la dosar mai multe documente ca s-a prezentat la domiciliul meu legal din sat Zagavia, comuna Scobinti, acte ce eu nu le-am primit niciodata. Le-a facut abuziv, fara ca efectiv sa se prezinte", a spus Elena Capitanita.



Ieseanca spune ca cei mici nu intreaba de tatal lor si sufera dupa colegii de la gradinita. Elena simte ca statul nu este de partea ei in aceasta lupta si totul pare de neinteles.



"Copiii nu întreaba niciodata de tatal lor, in schimb întreaba cand se vor întoarce la gradinita, la prietenii lor si acest drept legal al copiilor, dreptul la educatie le-a fost negat de catre statul român prin deciziile luate împotriva lor", a spus tanara mama.



Aceasta mama a ajuns sa urle de durere. Stie ca in orice moment poate ramane fara cei doi copii. Ea spune ca autoritatile romane nu o asculta. Desi sustine ca a fost batuta de catre italian la Iasi, de fata cu cei doi baietei, tot nu primeste sprijin. Ea spune ca se teme pentru viata ei si nu intelege unde trebuie sa se ajunga ca sa se ia masuri.



"Nimeni nu ia in considerare binele suprem al copiilor mei, nimeni nu se gândeste ca Francesco Menniti m-a batut vara trecuta la domiciliul unde stau, de fata cu baietii. Ce se urmareste de fapt? Sa fiu omorâta de catre un om ce s-a demonstrat agresiv si mincinos? Asta se urmareste in România?", a spus Elena. De ceva vreme Elena a fost anuntata ca trebuie sa achite in jur de 15.000 de lei in urma procesului pierdut.



"Mi se va opri 1/3 din salariu in fiecare luna. Aceasta suma de peste 150 de milioane in bani vechi reprezinta,1800 de euro cheltuieli de judecata ale lui Francesco Menniti, 5.000 de lei pentru statul român ca am prejudiciat acest stat aducând copiii mei aici, cetateni romani, iar restul banilor fiind comisionul doamnei executor, comision exagerat, pe care il voi contesta in instanta de judecata. Chiar daca mi s-a pus poprire pe salariu si in felul acesta se iau banii copiilor, doar pentru ei muncesc, eu am sa platesc, nu am încotro, mai râmâne sa fiu arestata pentru ca am nascut doi copii", a completat Elena.