A avut nevoie de transport cu elicopterul, dupa ce si-a ars organele genitale

a fost solicitat, sambata trecuta, la Bacau pentru a transporta la Iasi un barbat cu arsuri grave. Costel V., in varsta de 41 ani, a fost internat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Barbatul a fost dus direct in sala de operatie si va ramane o perioada internat la Clinica deplastica si reconstructiva. Costel V. a suferitprofunde in momentul in care a luat un vas cu apa clocotita de pe foc si lichidul fierbinte i-a ajuns pe corp."Pacientul a suferit arsuri pe 20 la suta din suprafata corpului prin lichid fierbinte. Acesta are arsuri de gradul II si III pe membrele inferioare bilateral si. Deocamdata nu exista risc vital, dar in cazul arsurilor oricand pot sa apara complicatii. Una dintre complcatile severe este infectia. Este prematur sa ne pronuntam acum asupra evolutiei starii de sanatate a pacientului", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitaluldin