A crescut numarul salariatilor in judetul Iasi

In ultimii ani, numarul de salariati de la nivelul judetului Iasi a crescut cu cateva mii de persoane. Conform unui raport al Directiei Judetene de(DJS) Iasi, in anul 2016 s-au inregistrat 164.610, fata de 157. 991 persoane cate erau inregistrate in anul 2015. Cea mai mare crestere a numarului de persoane angajate s-a inregistrat in sectorul de comert, iar cea mai mica in sectorul agricol."Efectivul salariatilor în judetulla sfârsitul perioadei de referinta a înregistrat oîn anul 2016 fata de 2015 cu 4,2 la suta, iar comparativ cu anul 2012 majorarea valorii indicatorului a atins 10,6 la suta, respectiv cu 15.717 persoane. Cresterea s-a produs într-un ritm usor mai accentuat la categoriile de salariati angrenati în activitatile de comert si servicii, 5,1 la suta, iar la polul opus, salariatii din agricultura, silvicultura si pescuit au înregistrat o usoara tendinta de reducere cu un procent de 5,8 la suta", se arata in raportul Directiei Judetene de Statistica Iasi.In acelasi raport se arata si ca in privinta câstiguluilunar s-a inregistrat o tendinta ascendenta în perioada ultimilor 5 ani, atât la nivel national, cât si la nivelul Regiunii de Nord-Est si judetului Iasi. Ritmul cel mai accentuat de crestere în perioada 2012 – 2016 a fost atins de salariul nominal mediu net lunar din judetul Iasi (141,5 la suta), acesta fiind superior atât celui înregistrat la nivelul tarii (135,8 la suta), cât si celui aferent regiunii de Nord-Est (139,8 la suta)."Salariul nominal mediu net lunar raportat la nivelul judetului Iasi s-a situat pe parcursul întregii perioade de referinta considerabil mai aproape de valoarea atinsa la nivel national în comparatie cu nivelul înregistrat pentru acest indicator în cadrul Regiunii de Nord-Est. Rata dea resurselor de munca calculata la nivelul anului 2016 a fost de 53,1 la suta în judetul Iasi, mai redusa cu 2,4 la suta în comparatie cu cea determinata la nivelul Regiunii de Nord-Est si cu 13,1 la suta fata de valoarea înregistrata la nivel national. În ceea ce priveste rata de activitate a resurselor de munca din judetul Iasi pentru anul 2016, aceasta a fost de 55,6 la suta, cu 3,8 la suta sub nivelul indicatorului calculat la nivel de regiune si cu 13,9 la suta mai redusa decât rata calculata la nivelul întregii tari", au mai precizat reprezentantii DJS Iasi.