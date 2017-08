A crescut pretul chiriilor la Iasi. Studentii ridica din nou piata imobiliara

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Specialistii insustin ca piata chiriilor dineste in crestere in aceasta perioada, indiferent de zonele si tipurile de apartamente ce se doresc a fi inchiriate. Daca pana la jumatatea anului, se vandin diverse cartiere nou construite, acum creste piata chiriilor.Astfel, in aceasta perioada a crescut cererea pentru inchirierea apartamentelor cu doua sau trei, intrucat studentii vor sa se mute in locuinte cat mai repede. Inainte de inceperea anului universitar este cea mai importanta perioada pentru agentiile imobiliare care inchiriaza cele mai multe apartamente in zonele centrale din Iasi.Specialistii din cadrul imobiliare.ro sustin ca in lunile august-septembrie, inainte de inceperea anului universitar cererea, si implicit, activitatea de tranzactionare ajunge la apogeu pe piata inchirierilor de apartamente, potrivit studiului. Astfel, la finalul verii, cererea este cu 15-25 la suta mai mare fata de lunile precedente."In general, se inchiriaza in toate zonele din Iasi, chiar si la Popas Pacurari. In, zona Mitropoliei si Copou, zonele preferate de studentii straini, preturile la inchiriere la apartamentele cu doua camere ajung si la 450 de euro pe luna. Situatia este similara cu cea de anul trecut, cand in lunile august-septembrie vinsi ridica preturile la", a spus Paul Budaga, agent imobiliar in cadrul Fidelia Casa.De asemenea, un apartament cu doua camere si o suprafata de 40 metri patrati, intr-o zona rezidentiala, poate fi inchiriat la pretul de 420 de euro pe luna. Apartamentele sunt moderne, complet mobilate si beneficiaza de toate dotarile.In Iasi, ose inchiriaza in medie cu 191 de euro pe luna, pretul fiind in crestere cu 3,2 la suta fata de pretul cerut anul trecut, conform imobiliare.ro.