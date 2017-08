A cumparat un ciolan afumat de la supermarket, dar nu i-a venit sa creada ce a gasit in el - FOTO

Un barbat din Baia Mare a avut parte de o surpriza cand a transat carnea cumparata de la supermarket.

Potrivit Spy News, barbatul sustine ca a cumparat mai multe produse de la un magazin, printre care si patru bucati de ciolan afumat, iar pentru a demonstra ca nu minte, a facut public si bonul fiscal eliberat de societatea comerciala. In momentul in care a inceput sa felieze carnea, clientul a avut parte de o surpriza de proportii: in apropiere de os, adanc infipt in carne, a descoperit un… ac! Un ac destinat „umflarii” produselor din carne cu apa, cu ajutorul caruia producatorul injecta apa sarata si care s-a rupt in timpul procesului tehnologic.

„Acel varf de ac este parte rupta dintr-un ac provenit de la o masina de injectat carnea! Masina de injectat, in functie de performanta, are un numar mai mare sau mai mic de ace, fiecare ac are la varf un numar de gauri ce disperseaza prin presiune saramura de injectare intr-o cantitate ce difera de la produs la produs si in functie de ceea ce se urmareste: maturare sau maturare si cresterea randamentului in produs finit”, a explicat un specialist.

