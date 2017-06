A fost spectacol la arenele CFR! Ei sunt castigatorii Cupei Vergilius la tenis

Razvan Aghion

Timp de trei zile, în perioada 10-12 iunie 2017,au gazduit întrecerile de la, competitie de categoria A din cadrul Circuitului National FRT, pentru categoria de vârsta 16 ani.La masculin, dupa disputarea partidelor din cele doua grupe initiale, s-au jucat meciurile pentru stabilirea clasamentului final, dupa cum urmeaza:Locurile 1-2: Razvan Aghion (CS CFR Iasi, la nici 14 ani împliniti!!!) - Sabin Chiorescu (CS TC 2008 Dorohoi) 5-7, 7-5, 6-2;Locurile 3-4: Bogdan Damian (CS Tenis Club Vaslui) - Razvan Perial (CS Tenis Club Vaslui) 6-3, 3-6, retragere din concurs Perial;Locurile 5-6: Alexandru Luca (TC Micul AS Iasi) - Eduard Schipor (CS CFR Iasi, care nu a împlinit nici 13 ani!!!) 7-5, 6-4.1. Maria Bianca Andrei (CS CFR Iasi, doar 14 ani) - 3 victorii;2. Daria Maria Munteanu (TC Coreco Iasi, va împlini 14 ani pe 14 iulie 2017) - 2 victorii;3. Andreea Botez (AS Tenis Club Onesti) - 1 victorie;4. Alexandra Hîncu (ACS Sense Roman) - 0 victorii.În meciul decisiv, într-un mare derby iesean pentru cucerirea trofeului,a învins-o pe Daria Maria Munteanu cu scorul de 5-7, 6-3, 7-6 (1). În paralel cu turneul juvenil pentru categoria 16 ani, tot la arenele CFR Iasi a avut loc si Cupa Vergilius pentru categoria de vârsta 10 ani, turneu de categoria I din calendarul FRT.MasculinProba de simplu: Radu Constantin Paisvant-Deliescu (Asociatia Tenis Club Victor Hanescu Bucuresti), cel care, dupa un prim tur liber, a avut 3 meciuri câstigate, toate cu 6-0, 6-0 !!!;Proba de dublu: Radu Constantin Paisvant-Deliescu (Asociatia Tenis Club Victor Hanescu Bucuresti) / Andrei Dascalu (CSM Pascani), cu 3 meciuri câstigate, cu 6-4, 6-0 si apoi de doua ori cu 6-0, 6-0 !!!;FemininProba de simplu: Alina Alexandra Stan (CS Condor Piatra Neamt);Proba de dublu: Antonia Burcuta (AS Tenis Club LEO Iasi) / Ana Maria stirbu (TCM Roman).La ambele competitii, directorul de turneu a fost Raluca Aghion, iar arbitrul principal Catalin Costas, ambii din Iasi.