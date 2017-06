A fost testat un nou mod de vaccinare preventiva impotriva SIDA care poate duce la eliminarea bolii

Un studiu recent demonstreaza ca optimizarea modului si sincronizarii vaccinarii este cruciala pentru inducerea unui raspuns imunitar impotriva HIV, conform modelului preclinic elaborat de cercetatori.

De multe decenii, HIV a reusit sa faca fata eforturilor sustinute ale savantilor de a crea un vaccin eficient care sa-l previna, dar cercetatorii de la The Scripps Research Institute (TSRI) si de la La Jolla Institute for Allergy and Immunology (LJI) se indreapta catre un tratament care sa elimine boala, scrie descopera.ro, care citeaza Science Daily.

Mai mult ca alti factori, administrarea unui vaccin experimental subcutanat si cresterea intervalelor de timp intre imunizari au imbunatatit eficacitatea acestuia. Metoda a fost eficienta si in cazul neutralizarii anticorpilor - un element esential in eficienta imunitatii care ajuta la eliminarea virusurilor inainte ca acestea sa patrunda mai mult in organism. Pana la acest studiu, procesul a fost dificil de generat in cazul HIV.

Dennis R. Burton de la TSRI si autorul acestui studiu a precizat ca „vaccinurile cu care am lucrat sunt probabil cele mai promitatoare prototipuri, iar unul dintre ele va fi aplicat pe oameni in 2018”.