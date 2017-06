A gasit un smarald urias, in valoare de 300 de milioane de dolari, insa viata lui a devenit un cosmar

smarald

Un barbat care se ocupa cu mineritul a gasit o roca de smarald pe un domeniu minier din Brazilia, care valoreaza in jur de 300 de milioane de dolari. Chiar daca a devenit milionar peste noapte, barbatul traieste acum un adevarat cosmar, de frica hotilor. Minerul pastreaza smaraldul in locatii extrem de securizate si il muta periodic, dintr-un loc in altul, de teama ca hotii sa nu ii atace familia.

"Am primit deja apeluri de la partile interesate, inclusiv potentialii cumparatori din Europa, Emiratele Arabe, America, India si China, care doresc sa deschida negocierile", a declarat FG, care abia asteapta sa incaseze o suma colosala si sa scape de roca de smarald.