Peste o suta de, dar si elevi ai scolilor de soferi din Iasi, s-au adunat ieri in fata Prefecturii pentru a protesta. Acestia au aratat ca nu sunt de acord cu un ordin al Ministerului Transporturilor prin care se precizeaza ca instructorii auto nu mai potviitorii soferi ca Persoane Fizice Autorizate, fiind obligati sa isi infiintezesau sa se afilieze unor scoli deja existente.Este vorba mai exact despre ordinul 733/2013, pentru aprobarea normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto. Persoanele prezente la protestul organizat in fata Prefecturii au cerut prorogarea ordinului dat de Relu Fenechiu, ministru al Transporturilor in anul 2013."Acesta fost elaborat si publicat in anul 2013, cand ministru al Transporturilor era Relu Fenechiu. Conform prevederilor acestui Ordin, instructorii auto care lucrau ca persoane fizice autorizate nu vor mai putea sa-si exercite activitatea in aceasta forma, fiind obligati sa se angajeze la o scoala, fie sa dispara sau sa se asocieze cate patru intr-o forma inventata de Ministerul Transporturilor. Este vorba despre o, care nu exista nicaieri in Europa si nici in Legea 31 de organizare a societatilor comerciale", a precizat Radu Dan, presedinte al S.J.I.A.I.In luna iunie a anului 2017,a hotarat sa repuna in circulatie Ordinul 733/2013, fiind publicat in Monitorul Oficial, cu precizarea ca prevederile sale se vor aplica incepand cu data de 1 septembrie 2017. Instructorii auto prezenti la protestul din Iasi sustin ca Ministerul Transporturilor nu avea dreptul sa ia aceasta"Ministerul Transporturilor a motivat acest lucru prin incheierea ultimului proces. Ministerul Transporturilor nu avea dreptul sa faca acest lucru, deoarece pe rolul instanteimai este in procedura de filtru dosarul nr. 647/26/2013 inregistrat in 17 iulie 2013, obiectul fiind suspendarea OMT 733/2013 de la Curtea de Apel Constanta", a mai precizat Radu Dan.Protestatarii sunt nemultumiti de faptul ca ministrul Transporturilor si ministrul pentru Dialog Social nu s-au tinut de promisiunea pe care au facut-o la intalnirea pe care au avut-o. In perioada 7 - 11 august 2017 trebuia sa aiba loc o dezbatere la sediul Guvernului, la care sa participe toate partile. Aceasta intalnire viza rezolvarea problemelor si deblocarea situatiei. Chiar daca aceasta intalnire a avut pana la urma loc, instructorii auto sustin ca ea a fost amanata in mod repetat si ca nu a fost luata in serios."Dupa ce a fost amanata de mai multe ori, aceasta intalnire a avut in cele din urma loc, la sediul Ministerului Transporturilor, in sediu fiind doar trei reprezentanti ai formatorilor auto si 23 de reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si ai unor organizatii aflate in relatii financiare cu Ministerul Transporturilor. Totodata, nu a fost invitat niciun reprezentant al unor organisme reprezentative ale statului roman care s-au pronuntat impotriva ordinului", se arata in scrisoare pe care instructorii auto o adreseaza Guvernului.Protestatarii solicita prorogarea OMT nr. 733/2013 si constituirea unei comisii care sa fie formata din specialisti din toate domeniile implicate in invatamantul auto din Romania, care sa initieze niste reforme structurale pentru acest domeniu. Totodata, acestia sustin ca scolile de soferi ar trebui sa fie trecute sub tutela Autoritatii Nationale pentru Calificari si sustin ca principala cauza a randamentului slab dat de aceste institutii il constituie faptul ca au devenit doar niste firme interesate de profit, care nu mai tin cont de latura didactica.