A inceput razboiul! Sorin Dragoi acuza ca alegerile de la LPF n-au fost tocmai corecte

Sorin Dragoi

n-a avut nicio sansa la alegerile pentrude, care au fost organizate luni si undea avut câstig de cauza. Practic, Dragoi a fost votat doar de clubul pe care-l reprezinta, ACS Poli Timisoara, în timp ce restul de voturi, 13, i-au fost acordate fostului jucator. Dragoi n-a putut accepta înfrângerea, mai ales ca, sustine acestea, avea semnale ca are sanse de a da lovitura si ca totul s-a schimbat dupa interventia politicului.”Vreau sa va întreb ceva: daca Dragnea spune ca nu s-a implicat, de ce a facut aceasta afirmatie duminica, exact înaintea alegerilor? În momentul în care am vazut-o, totul a devenit clar”, a spus Dragoi. Presedintele banatenilor s-a referit la declaratia prin care presedintele PSD îsi arata simpatia fata de Iorgulescu.este preferatul meu. Îl sustin, dar nu ma voi implica în alegeri”, a spus Dragnea, cu o zi înainte de. Dragoi mai sustine si ca niste persoane din fotbal i-au transmis chiar sa se retraga din cursa pentru sefia LPF si ca a fost sfatuit sa candideze la FRF. Alegerile din acest an s-au realizat cu cel mai mic numar de votanti din istoria Ligii Profesioniste de Fotbal, deoarece o data cu scaderea numarului de echipe din Liga I la 14 s-a micsorat automat si numarul cluburilor din cadrul LPF.”Dragnea nu s-a implicat în alegerea presedintelui la LPF. Celelalte doua cluburi, Sepsi si Botosani, au întârziat, poate si ele ar fi dat propunerea pentru un nou mandat. M-au asigurat ca îmi dau votul si mi l-au dat”, a spus Gino Iorgulescu, care a precizat ca se baza pe restul de 11 voturi înca de la începutul lunii. .