A incercat sa se sinucida de doua ori, dupa moartea bunicii. Nepoata a inghitit pastilele batranei

O tanara din Iasi a fost transportata de urgenta la UPU, dupa ce a incercat sa-si puna capat vietii. Ionela C., in varsta de 27 ani, a fost diagnosticata cupolimedicamentoasa. Ieseanca a recurs la acest gest extrem imediat dupa decesul bunicii.Se pare ca tanara nu a putut accepta ca bunica nu mai este printre cei vii. Duminica trecuta, dupa ce fata a luat parte la pomenirea de 9 zile, a mers in casa raposatei si a inghitit zece tablete de Xanax si cinci de Rivotril, medicamente pe care le lua batrana. Tanara este internata la Sectia dede la Spitalul "" din Iasi."Pacienta a incercat sa se sinucida de doua ori in ultimele zile. Se pare ca decesul bunicii a determinat-o sa recurga la tentative autolitice. Pacienta a fost diagnosticata cu intoxicatie polimedicamentoasa,si, medicamentele bunicii. Dupa administrarea terapiei de urgenta, starea de sanatate a pacientei este stabila. Dupa externare ii vom recomanda sa mearga la un consult psihiatric, pentru a evita o noua tentativa desi administrarea unui tratament de specialitate", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul "Sf. Spiridon".