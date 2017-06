In urma cu mai bine de o luna, Andrei a cumparat din targul de masini din Iasi ope care si-o dorea de ceva vreme. A batut palma cu vanzatorul si a pus mana pe o masina buna, la un pret mic sau cel putin asa credea. Dupa cateva saptamani de cand a cumparat masina a fost implicat intr-un accident rutier minor, iar atunci a avut parte de un soc."Am cumparat dino masina, un VW Turan din 2006. Am platit 3.600 de euro pe ea. Mi s-a parut accesibila si avea doar 160.000 de kilometri. Arata foarte bine si vanzatorul mi-a spus ca este foliata cu aceeasi culoare. M-am uitat pe la aripi si pe la portiere si arata bine. Acum doua saptamani am fost implicat intr-un accident. In parcare masina a fost atinsa si a fost nevoie sa merg in. Cand am ajuns cu ea in service mecanicii mi-au dat vestea cea mare", a spus Andrei.Desi credea ca masina pe care tocmai o cumparase este buna, ieseanul a aflat ca aceasta fusese taxi insi a fost foliata pentru a atrage atentia si a ascunde totodata trecutul."La service mecanicii mi-au spus ca dupa ce vor indrepta aripa aceasta trebuie vopsita sau foliata. Le-am spus ca vreau sa dau toata folia jos de pe masina. Atunci am vazut ca era bej, nu gri asa cum spunea vanzatorul. Este bej, culoarea specifica taxiurilor din Germania. Atunci mi-au spus de la service ca la bord nu sunt kilometrii reali", a completat ieseanul.Practic, barbatul s-a ales cu o masina folosita foarte mult timp, dar a fostcu succes. "Ce sa mai fac acum... O voi vinde, dar cu siguranta nu imi voi recupera banii pe care i-am platit. Mi-a fost invatatura de minte. Nu o sa mai cumpar niciodata nimic foliat", a spus Andrei.In spatele acestei tepe se dezvolta o afacere destul de profitabila. In Germania autoturismele care au fost folosite la firmele dese vand cu preturi mici, cateodata chiar si la jumatate din pretul cu care se vinde o masina asemanatoare care nu a fost taxi. Iesenii ar trebui sa fie mai atenti cand achizitioneaza un autoturism si sa mearga intr-un service pentru a-l verifica.