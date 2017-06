A MURIT! CONDOLEANTE! A fost unul dintre cei mai cunoscuti MEDICI ai lumii

Profesorul francez Christian Cabrol, unul dintre pionierii grefelor cardiace, a murit vineri la Paris la varsta de 91 de ani, a anuntat pentru AFP unul dintre fostii lui colaboratori, Iradj Gandjbakhch.

Profesorul Cabrol a realizat prima grefa cardiaca din Europa in aprilie 1969, la patru luni dupa operatia istorica reusita in premiera mondiala de Christiaan Barnard in Cape Town. Chirurgul francez a murit in spitalul parizian Pitie-Salpetriere, unde realizase acea premiera europeana.

Pacientul de atunci avea varsta de 66 de ani si a supravietuit doar 53 de ore, insa pentru profesorul Cabrol, drumul spre salvarea pacientilor prin intermediul unui transplant cardiac fusese deja deschis.

In 1982, a realizat primul transplant cardio-pulmonar din Franta si a "recidivat" in 1986 cu primul transplat al unei inimi temporare, denumita "Jarvik 7", conceputa pentru a fi utilizata pe post de substitut cardiac, in asteptarea unei grefe.

In paralel cu activitatile sale medicale, Christian Cabrol a avut si o cariera in politica, simpatizand doctrina de dreapta. Membru al RPR si apoi al UMP, a fost ales consilier la Paris pentru prima data in 1989. A fost reales in 1995 si apoi, din nou, in 2001.

Deputat european din 1994 pana in 1999, chirurgul francez a ocupat si functia de adjunct al primarului din Paris Jean Tiberi intre 1995 si 2001.