A MURIT un cunoscut sef de stat. O tara a ramas fara presedinte

Presedintele Republicii Vanuatu, reverendul Baldwin Lonsdale, a murit la varsta de 67 de ani, a relatat sambata cotidianul Vanuatu Daily Post, preluat de Reuters.

Lonsdale, preot anglican care a fost numit in septembrie 2014 in acest post in mare parte simbolic, a murit sambata dimineata la Port Vila, capitala acestui stat insular din Pacific, a adaugat ziarul citat.

Televiziunea australiana a relatat ca Lonsdale a murit din cauza unui atac de cord.

Intr-o postare pe Twitter, Julie Bishop, ministrul australian de externe, s-a declarat "intristata" de moartea lui Lonsdale si a transmis "condoleante familiei sale, guvernului si populatiei din Vanuatu", potrivit Agerpres.