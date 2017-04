A RECUNOSCUT! De ce nu se va casatori NICIODATA Mihai Bendeac

Mihai Bendeac

Intr-o discutie cu fanii pe contul sau de socializare, Mihai Bendeac a dezvaluit motivul real pentru care prefera sa ramana burlac.



Mihai Bendeac a postat un mesaj clar pe contul de socializare, in care a explicat de ce a luat aceasta decizie.

"Eu de casatorit nu ma casatoresc fiindca nu vad sensul. Cu atat mai mult intr-o biserica. As vomita pe altar. :)) Iar daca as avea un copil, nu-l botez in niciun fel. Cand va avea 18 ani si va citi carti de istoria umanitatii, istoria religiilor, filosofie si fizica cuantica, va alege el daca se boteaza sau nu. Punct", a scris Mihai Bendeac.

Eu nu am nevoie de clopot. Eu cred intr-o sursa initiala, o divinitate, spune-i Dumnezeu daca vrei, cu care sunt conectat si intr-o ghena de gunoi. Mi-e greata".