A ros si distrus stapanei perechea de pantofi de 700 de dolari. Reactia catelusei cand a fost prinsa

Dora, un pui de 9 luni din rasa Staffordshire Bull Terrier, s-a delectat cu pantofii stapanei sale, in timp ce aceasta lipsea de acasa. Micutul patruped a ros de zor la pantofii cu toc, care costa 700 de dolari.

Cand a venit acasa, femeia a gasit pantofii distrusi si rosi, iar cateleul era spasit intr-un colt. "Cine a facut asta, tu?" intreaba stapana.

Mai trist este ca Norma, stapana catelului, si-a dorit toata viata o astfel de pereche de pantofi si a strans ceva timp banutii. "Mereu mi-am dorit o astfel de pereche de pantofi si am decis sa strang bani. Cand am intrat in casa, am ramas socata, i-am vazut rosi si nu imi imaginam ca va ajunge atat de sus la dulap si sa ii scoata de acolo" a povestit aceasta pentru New York Post...



Vezi continuarea pe Fun.bzi.ro