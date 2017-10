Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In aceasta perioada tot mai multi ieseni isi gasesc sfarsitul in urma intoxicatiei cu monoxid de carbon, gaz emanat in urma fermentatiei. Chiar daca se stie ca este extrem de periculos sa stai intr-o incapere in care vinul este in fermentatie, multi nu cred ca li s-ar putea intampla ceva rau.In ultimile zile mai multe decese au survenit in urma intoxicarii, unele dintre acestea fiind chiar banale. Recent o femeie si-a gasit sfarsitul, intoxicata. Moartea ei este de-a dreptul banala. Un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anute la prima ora a zilei ca femeia este incuiata in camera ei si este posibil sa fie decedata.Chiar ginerele acesteia a alertat autoritatile care au ajuns la fata locului in scurt timp. Un echipaj de prim ajutor si politistii au ajuns la. Cand au patruns in, femeia avea semnele debiologica instalate.Oamenii legii au deschis unsi fac cercetari acum pentru moarte suspecta. Cert este ca ieseanca a preferat sa aduca in camera un butoi de aproximativ 200 de litri. In el se afla must in. Peste noapte aceasta s-a incuiat in camera si nu s-a gandit ca incaperea va ajunge sa fie plina de gaz toxic.Practic ieseanca nu a mai avut nici macar o sansa de supravietuire. Din fericire, niciunul dintre membrii familiei nu se afla in aceeasi incapere. Oricine s-ar fi aflat acolo ar fi putut avea aceeasi soarta. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la Institutul de Medicina Legala () pentruIn urma cu cateva zile un alt apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte ca un barbat zace inconstient pe scarile beciului. O femeie din comuna Dobrovat le-a spus politistilor ca vecinul sau pare sa fie mort. Un echipaj dea ajuns la locul indicat si l-au gasit pe barbat decedat.In urma cercetarii, la fata locului anchetatorii au stabilit ca omul nu avea semne de violenta pe corp, iar vinul din beci era, la fel, in fermentatie. Gazul toxic l-a ucis pe barbatul in varsta de 69 de ani si nimeni nu l-a mai putut ajuta. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) pentru necropsie.O tragedie dubla s-ar fi putut petrece si in comuna Ciortesti. Un barbat a apelat la ajutorul vecinului sau pentru a transporta o cantitate de must in butoaiele din beci. Astfel, vecinul barbatului in varsta de 49 de ani, care i-a sarit in ajutor, dupa ce a carat cateva galeti de must a cazut in beci. Cand a vazut ca nu se mai intoarce, proprietarul beciului a mers sa vada ce s-a intamplat. L-a gasit pe barbat inconstient si a cerut ajutorul medicilor. Cand au ajuns, acestia nu au mai putut decat declara decesul. Din cauza timpului pe care l-a petrecut in beci incercand sa-l salveze pe cel care il ajuta la treaba, proprietarul beciului a avut nevoie de ingrijiri medicale.Practic, proprietarul beciului a scapat ca prin urechile acului si a ajuns la spital, iar vecinul sau la morga. Toti cei care au in aceasta perioada de "lucrat" cu mustul in fermentati trebuie sa fie foarte atenti. In orice clipa se poate petrece o tragedie.