Cazul de mai jos a socat medicii unui spital din India, care spun ca in toata cariera lor nu s-au confruntat cu asa ceva.

Totul a inceput dupa ce o femeie s-a prezentat la urgenta acuzand dureri puternice de burta si stari de voma. In momentul in care au dezbracat-o, nu mica le-a fost mirarea cand au vazut ca pacienta avea o umflatura ciudata pe abdomen.

I-au facut cateva radiografii, dupa care au decis ca trebuie sa o opereze. Ce i-au gasit in interior este cu adevarat socant! Femeia avea un numar imens de pietre la bila.

Operatia de extragere a lor a durat nu mai putin de 4 ore, iar numarul total de pietre scoase este impresionant: nu mai putin de 12.000.

"In toata cariera mea, de cand sunt medic, nu am vazut asa ceva! Nici macar nu credeam ca fizic este posibil asa ceva! Nu stiu cum a trait femeia asta pana acum, ma mir ca inca mai este in viata", a spus unul dintre doctorii care s-a ocupat de cazul ei.